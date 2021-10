Avaí defende vice-liderança da Série B contra a Ponte Preta e Goiás mira 2º lugar

Da Redação

Avaí e Goiás vão disputar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, na abertura da 29ª rodada. Os dois clubes estão entre os quatro melhores, na zona de acesso, e querem explorar a fase ruim de Ponte Preta e Náutico, respectivamente, para seguirem no topo. A equipe de Campinas permanece na luta contra o rebaixamento e os pernambucanos, apesar de desencantarem na rodada passada, estão em nono após início arrasador.

Vindo de quatro vitórias seguidas, sendo a última sobre o Botafogo, por 2 a 1, no Rio, o Avaí recebe a Ponte Preta, às 19 horas, em Florianópolis. A série positiva colocou o time na vice-liderança, com 49 pontos. A Ponte Preta, por outro lado, completou o segundo jogo sem vitória ao empatar, em casa, por 1 a 1, com o Vila Nova. O time paulista estacionou no 15º lugar, com 33 pontos, a três da degola.

Em Recife, às 21h30, o Goiás visita o Náutico no Estádio dos Aflitos. Ao atropelar o Vitória, por 3 a 0, a equipe esmeraldina voltou ao G4, na quarta colocação, com os mesmos 48 pontos do Botafogo, que está em terceiro por causa do número de vitórias (14 a 13). O rival pernambucano, enquanto isso, voltou a vencer após 12 jogos. O triunfo sobre o Operário, por 2 a 1, deixou o time em nono lugar, com 38 pontos.

A rodada da Série B ainda terá jogos na quarta, na sexta, e será encerrada apenas no sábado.

CONFIRA TODOS OS JOGOS VÁLIDOS PELA 29ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

19 horas

Avaí x Ponte Preta

21h30

Náutico x Goiás

QUARTA-FEIRA

16 horas

Brasil-RS x Operário

SEXTA-FEIRA

16 horas

Guarani x Londrina

19 horas

Botafogo x CRB

Vila Nova x Remo

21h30

Coritiba x Cruzeiro

SÁBADO

19 horas

Vitória x Confiança

21 horas

CSA x Brusque

Sampaio Corrêa x Vasco