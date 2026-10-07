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Avaí bate Londrina em duelo direto e segue na briga contra Z-4 da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
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O Avaí fez valer o fator casa, em confronto direto, e embolou a disputa contra a queda na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, pela 32ª rodada, venceu o Londrina, na Ressacada, por 2 a 1. Os gols da vitória foram anotados por Caio Suassuna e Hyan, enquanto William Pottker descontou para o visitante.

Com o resultado positivo, os catarinenses ficam próximos de deixar a zona do rebaixamento, chegando aos 33 pontos. Os paranaenses, por outro lado, seguem afundados no Z-4 e mantidos nos 28.

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O jogo começou favorável ao Avaí, que se impôs diante da torcida. Aos cinco minutos, Jean Lucas cobrou falta rasteira e a bola desviou em Caio Suassuna antes de ir ao fundo da rede. O Londrina, mais acuado, reagiu quando João Vitor soltou uma bomba de longe e Bruno Ferreira salvou.

O domínio permaneceu a favor dos catarinenses, que ampliaram aos 31. Inspirado, Jean Lucas cruzou rasteiro e Hyan completou; a bola bateu na marcação e foi ao fundo da rede. Antes ainda do intervalo, o camisa 10 dos mandantes chutou próximo ao travessão e quase fez o terceiro.

Na volta para o segundo tempo, o Avaí se manteve inalterado, já o Londrina teve duas trocas. Logo aos três minutos, William Pottker, uma das novidades, foi servido no meio da marcação, ganhou no corpo e concluiu na saída do goleiro para diminuir o placar.

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Maior destaque dos anfitriões, Jean Lucas voltou a tentar em chute de fora da área, mas a bola foi direto para fora. O duelo estava aberto e os visitantes ficaram muito perto de deixar tudo igual. Pottker recebeu bom passe, girou sobre os adversários e acertou a trave. A pressão persistiu até o apito final, com boas idas ao setor ofensivo em busca do empate, porém faltou criatividade e pontaria calibrada.

Os times voltam a campo, pela 33ª rodada da Série B. O Avaí visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília) no domingo (11), já o Londrina encara o Athletic-MG, na Arena Sicredi, às 19h30 da terça-feira (13).

FICHA TÉCNICA

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AVAÍ 2 X 1 LONDRINA

AVAÍ - Bruno Ferreira; João Vitor, Allyson, Jefferson Maciel e DG; Zé Ricardo e Hyan (Léo Chu); Luís Henrique (Paulo Vitor), Wenderson (Gaspar) e Jean Lucas; Caio Suassuna (Léo Gamalho). Técnico: Marquinhos Santos (interino).

LONDRINA - Luan Ribeiro; Wallace, Caio Rodrigues e Gabriel Lacerda (Vitinho); Kauê Leonardo, Guilherme Portuga (Victor Feitosa), João Vitor, João Andrade (Thalis) e Heron; Hebert (William Pottker) e Igor Bahia (Pablo Dyego). Técnico: Rogério Micale.

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GOLS - Caio Suassuna, aos cinco, e Hyan, aos 31 minutos do primeiro tempo; William Pottker, aos três do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Hyan, DG, Allyson e Léo Gamalho (Avaí); Guilherme Portuga (Londrina).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

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RENDA - R$ 91.785,00.

PÚBLICO - 5.365 (5.072 pagantes).

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

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Avaí Futebol Londrina serie b
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