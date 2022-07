Avaí anuncia contratação do experiente atacante Paolo Guerrero

(via Agência Estado)

Sem clube desde o ano passado, Paolo Guerrero foi anunciado nesta quinta-feira como reforço do Avaí. O anúncio foi feito pelo clube catarinense nas redes sociais depois do experiente atacante peruano passar por exames médicos e assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro.

No vídeo publicado pelo Avaí nas redes sociais, Paolo Guerrero aparece vestindo a camisa do clube e falando: "Agora eu sou Leão".

Guerrero chega com status de principal reforço do Avaí nos últimos anos e vai ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca quando seu nome for publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A dúvida, porém, é em relação a questão física do atacante, que não disputa uma partida oficial desde outubro do ano passado. Aos 38 anos, Guerrero estava sem clube depois de ter deixado o Internacional.

Maior ídolo da seleção peruana, o atacante também escreveu seu nome na história do Corinthians ao marcar o gol que deu o título no Mundial de Clubes de 2012 sobre o Chelsea. Guerrero defendeu ainda o Bayern de Munique e o Hamburgo, ambos da Alemanha, e o Flamengo.

No Avaí, Guerrero vai ter a missão de melhorar a efetividade do ataque, problema que já vinha sendo apontado pelo técnico Eduardo Barroca. São 19 gols em 18 rodadas. Na 13ª colocação, com 21 pontos, o Avaí volta a campo no domingo, contra o Flamengo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela última rodada do primeiro turno.