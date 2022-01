Auxiliar técnico do Santos projeta mudanças em escalação e formação para clássico

Da Redação

O Santos tem tido vida difícil no começo da temporada e, prestes a encarar o primeiro clássico do ano, pode tentar novas estratégias ao visitar o Corinthians, em partida que deve ser a primeira com Fábio Carille no banco de reservas neste ano. Comandante nas duas primeiras rodadas, já que Carille precisou cumprir isolamento após testar positivo para covid-19, o auxiliar Leandro Silva disse que considera mudanças na formação, pensando principalmente em melhorar o desempenho ofensivo, até porque o clube ainda não marcou gols nas duas rodadas deste Paulistão.

"Temos que estar atentos para aquilo que o elenco vai nos dar de melhor, se vai ser continuar jogando com três zagueiros ou jogar com uma linha de quatro. O que qualificar mais, fizer com que o time construa mais, iremos fazer. Estamos muito atentos a isso com os atletas que chegaram. Não somos fechados, engessados em uma forma de jogar, já demonstramos isso nos clubes em que a gente passou. O que for melhor para o Santos, vamos fazer para que a gente construa as vitórias", afirmou Leandro Silva após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP.

O auxiliar ainda destacou que o time precisa deixar a derrota para o Botafogo para trás e focar em vencer diante do rival na próxima quarta-feira. Leandro falou abertamente sobre mudanças na estratégia e não confirmou se Ricardo Goulart, principal contratação do Santos para a temporada, já estará disponível para o clássico.

"Se precisarmos fazer mudanças para que o time melhore, a gente vai fazer porque vamos buscar o resultado. Precisamos pensar na melhor estratégia para que isso aconteça. Esperamos que a documentação (de Ricardo Goulart) esteja pronta o quanto antes, a gente sabe da qualidade dele e o quanto ele vai acrescentar, principalmente na criação de jogadas e no setor ofensivo", disse o auxiliar de Carille.

Para que Goulart atue no clássico, o atleta precisará aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até às 19h de terça-feira. O Santos ainda aguarda documentos da Federação Chinesa para regulamentar o jogador.

Santos e Corinthians se enfrentam na Neo Química Arena às 21h35 da próxima quarta. Com um empate sem gols contra a Inter de Limeira e a derrota para o Botafogo na segunda rodada, o Santos buscará sua primeira vitória nesta edição do Paulistão.