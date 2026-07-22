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Auxiliar da Argentina revela arrependimento por agressão a jogador da Espanha na final da Copa

Escrito por Felipe Alencar (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 13:25:00 Editado em 22.07.2026, 13:37:06
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Auxiliar do técnico Lionel Scaloni na seleção da Argentina, o ex-zagueiro Ayala mostrou estar arrependido por ter agredido o meia Dani Olmo na final da Copa do Mundo, no domingo, 19. A Espanha triunfou por 1 a 0 na prorrogação e conquistou a taça.

Depois do apito final do árbitro, jogadores das equipes finalistas se envolveram em uma confusão no gramado. Neste momento, Ayala agrediu o meia Dani Olmo. O auxiliar da seleção sul-americana falou sobre o acontecimento.

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"Obviamente, lamento. Devido à minha posição, não posso permitir que um sentimento, ou algo que eu possa receber da outra parte, altere meu humor e minhas ações. Lamento. Para mim, essas coisas ficam no passado, e ponto final", afirmou Ayala em entrevista à "Esports Migdia", de Valencia.

O membro da comissão técnica tentou minimizar a agressão cometida. "Para mim, as coisas precisam ser encerradas aqui. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não um soco como alguns estão dizendo, e foi aí que terminou", detalhou.

"Foi uma reação a um comentário, mas só isso. Se eu o vir, obviamente pedirei desculpas pessoalmente", garantiu.

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O gol do título mundial da Espanha foi marcado por Ferran Torres, logo no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação. A Argentina até esboçou uma reação, mas não teve forças para chegar ao empate.

Ayala, que tem 53 anos, defendeu como atleta clubes como River Plate, Racing, Napoli, Milan, Valencia e Zaragoza, além de ter jogado pela seleção argentina.

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