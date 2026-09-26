Autora do gol da virada do São Paulo valoriza vantagem na final do Brasileiro feminino

Decisiva na vitória de virada do São Paulo sobre o Corinthians no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Isa Guimarães era só alegria depois da partida deste sábado, na Neo Química Arena. Ela valorizou o resultado de 2 a 1 e disse que o time tricolor tem uma vantagem considerável no próximo sábado, no último duelo da final.

"Esse feito é muito grande (derrotar o Corinthians na Neo Química). Ainda mais com a torcida delas aqui. Mas não deixamos que isso nos afetasse em nenhum momento. Nós estamos vindo de jogos muito grandes e estamos superando todos os rivais. Foi isso que a gente fez hoje", afirmou.

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Isa protagonizou uma chance clara de gol no primeiro tempo que acabou desperdiçando quanto a partida ainda estava empatada em 1 a 1. Incomodada por ter falhado em um momento importante, ela prometeu a si mesmo que daria a volta por cima.

"Aquilo ficou na minha cabeça. No primeiro tempo eu tive um lance quase igual ao gol que marquei, mas não tive paciência e chutei mal. Mas na volta do intervalo, eu falei 'na próxima bola que eu receber, vou ter um pouco mais de calma'. Graças a Deus eu fiz (o gol) e estou muito feliz com isso".

O São Paulo agora precisa de um empate para conseguir ficar com o título do Campeonato Brasileiro feminino no próximo sábado, diante de sua torcida. Apesar da vantagem, Isa pregou seriedade. "Temos muita coisa para melhorar até o próximo jogo", afirmou a atacante que teve o seu dia de heroína na casa corintiana.