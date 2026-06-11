Autor do 1º gol da Copa 2026, Julián Quiñones supera Cristiano Ronaldo na Arábia
Atacante do Al-Qadisiyah marcou 37 gols na temporada, superando o craque português do Al-Nassr no futebol árabe
O atacante Julián Quiñones entrou para a história ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 pela seleção do México (veja abaixo), país pelo qual se naturalizou após nascer na Colômbia. O jogador, que disputa o primeiro Mundial de sua carreira, vive uma fase iluminada no futebol da Arábia Saudita, onde defende o Al-Qadisiyah.
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Na última temporada do campeonato local, o atleta superou a marca do astro português Cristiano Ronaldo, que atua pelo rival Al-Nassr.
Os números de Quiñones na temporada saudita impressionam, acumulando 37 gols no total, sendo 33 deles anotados apenas na liga nacional. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo fechou o mesmo período com 30 gols na Arábia Saudita, tendo balançado as redes 28 vezes no principal torneio do país.
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Natural de Magüí Payán, na Colômbia, Quiñones iniciou sua trajetória de destaque nas categorias de base do Tigres, do México, período em que chegou a defender a seleção colombiana sub-20. No futebol mexicano profissional, o atacante também vestiu as camisas de Atlas e América antes de se transferir para o Oriente Médio, em 2024. O processo de naturalização do atleta foi concluído em 2023, ano em que ele fez sua estreia oficial pela seleção do México.