Autor de gol da virada no jogo de ida, Wesley promete Corinthians ofensivo na Argentina

Um empate basta ao Corinthians no Estádio Marcelo Bielsa, na Argentina, nesta terça-feira, pela volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Mas pelas palavras do jovem atacante Wesley, autor do gol da vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, o time será ofensivo.

continua após publicidade

Exceção ao meia Renato Augusto, de volta para São Paulo para treinar para o jogo com o Coritiba no fim de semana, no qual o time precisa ganhar após ficar somente dois pontos da zona de rebaixamento, o técnico Vanderlei Luxemburgo levou todos os titulares para a Argentina.

Com premiação em dinheiro atrativa e chance de ir à Libertadores, a Copa Sul-Americana ganhou um peso maior após o resultado positivo em casa. E a escalação deve ser mais experiente, apesar do mistério de Luxemburgo.

continua após publicidade

"É um jogo muito importante, eliminatório, e estamos trabalhando bastante para sair vencedor. Conseguimos um bom resultado em casa, e a proposta lá é de ir para cima, queremos a vitória e a classificação", afirmou Wesley, revelando possível ousadia de Luxemburgo.

O treinador vem adotando uma postura mais reforçada longe da Neo Química Arena em mata-matas, com três homens na defesa. Na Argentina, pode usar Bruno Mendez, Gil e Murilo juntos para liberar Fagner e Matheus Bidu (deve substituir Fábio Santos) para atacarem pelas beiradas.

Wesley e Yuri Alberto tendem a formar a dupla ofensiva, com ao menos um meia chegando para auxiliar, com Ruan Oliveira sendo o favorito e Adson correndo por fora. "É muito legal fazer gol e estamos preparados para um grande jogo", enfatizou Wesley.

Renato Augusto atuou apenas o primeiro tempo diante do Internacional e, sem muitas explicações, por opção da comissão técnica voltou a São Paulo. Ele está trabalhando ao lado de Matias Rojas, Moscardo, Gustavo Mosquito e Cantillo, todos em recuperação de lesão. A ideia do Corinthians é ter todos à disposição contra o Coritiba, jogo que antecede a decisão da semifinal da Copa do Brasil com o São Paulo, dia 16, no Morumbi.