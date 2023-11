Autódromo de Interlagos passa por reparos na madrugada para receber treinos deste sábado

Estragos em algumas estruturas do Autódromo de Interlagos, causados pela tempestade de sexta-feira, foram reparados ao longo da madrugada para deixar o circuito pronto para receber fãs e as atividades de pista para o restante do fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Na arquibancada Porto Bank, que fica entre o fim da "Reta oposta" e a "Descida do lago", a lona foi reparada. Outro setor que teve a cobertura arrancada pelo vento, no "Mergulho", estava vazio na manhã deste sábado, sem a cobertura. A reportagem do

continua após publicidade

ainda verificou que outros serviços de limpeza, para retirada de folhas e galhos que ficaram espalhados pelo autódromo, continuam sendo feitos para recepcionar os fãs que vão acompanhar o treino classificatório, às 11h, e corrida sprint, às 15h30. Na sexta-feira, a organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 confirmou que seis torcedores ficaram feridos durante a tempestade que atrapalhou o treino classificatório. Nenhum dos casos foi grave e apenas dois precisaram de atendimento médico. O mau tempo interrompeu a prova classificatória faltando quatro minutos para o fim. O tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, cravou a pole position, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Lance Stroll, da Aston Martin. A tempestade teve início nos minutos finais do treino, no Q3, a última parte da classificação. Antes mesmo de a chuva forte começar, os comissários decidiram encerrar o treino.