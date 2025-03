Augusto Melo reage a interesse da Europa em Yuri Alberto: 'Multa é de R$ 500 milhões'

Um dos principais jogadores do Corinthians na última temporada, Yuri Alberto recebeu sondagens do futebol europeu ao longo de 2024, mas permaneceu no time para o início desta temporada. Segundo Augusto Melo, o atacante só deixa o clube pelo valor da multa rescisória - estipulada em R$ 500 milhões para o Brasil e 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

"A multa do Yuri Alberto é de R$ 500 milhões. Se vier, a gente vende. Já vieram sondagens, mas nem pensamos. No momento, o Corinthians não tem ninguém à venda. É um elenco muito bom", afirmou o dirigente, em entrevista ao canal Benja Me Mucho. Na última temporada, o Corinthians recusou propostas do futebol inglês pelo atacante, como do Wolverhampton, que ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões à época) para contratar o atacante.

Manter o camisa 9 foi um dos principais planos da diretoria no último ano. Artilheiro do Brasileirão, ficou valorizado para 2025, mas o Corinthians só tem 50% dos direitos do atacante. O presidente também afirmou que houve uma recusa de uma proposta, no valor de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões), pelo atacante ao final da última temporada.

Por outro lado, Augusto Melo ressaltou que, para o Corinthians, haveria negociações caso houvesse a garantia de que o clube receberia ao menos 30 milhões de euros pela venda do atacante. "No que depender de mim ele vai ficar. Ele tem as vontades dele, mas tem muita coisa para cumprir aqui, o torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, o que eu puder fazer para ele ficar eu vou fazer, até porque a multa dele é alta", afirmou o mandatário, em dezembro.

Yuri foi comprado pelo Corinthians em 2023, por cerca de 16 milhões de euros junto ao Zenit, da Rússia. Quando ficou próximo de deixar o clube, em janeiro do último ano, Yuri vivia uma crise em campo. Em uma partida contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista, o jogador foi chamado de "burro" pelo então comandante Mano Menezes, após falta realizada no ataque.

Até aqui, Yuri Alberto marcou três gols nesta temporada, pelo Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o atacante e o Corinthians encaram o Universidad Central da Venezuela (UCV), pela partida de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Após empate por 1 a 1 fora de casa, a equipe precisa de uma vitória simples para avançar em busca de uma vaga à fase de grupos da competição continental.