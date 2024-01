Augusto Melo anuncia Raniele, Palacios e Garro durante cerimônia de posse no Corinthians

O novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, anunciou durante sua cerimônia de posse nesta terça-feira três reforços para a temporada 2024: o volante Raniele, o lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios e o meia argentino Rodrigo Garro. Melo afirmou que com a atual gestão não haverá mais a "história de contratar por indicação", seja de técnico ou dirigente.

"Vamos transformar o Corinthians forte, com gestão honesta e transparente. Todo jogador contratado vocês saberão de que forma, porcentagem, valores. A partir de hoje será transparente", garantiu o presidente.

Segundo ele, haverá uma análise de mercado, um "selo Corinthians", nas contratações. Também disse que há espaço para diferentes perfis de jogadores, "técnicos, raçudos, introspectivos e bad boys", menos os indiferentes. "A partir de hoje só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians."

Augusto Melo anunciou ainda um choque de gestão no clube. "Infelizmente, a situação é pior do que imaginamos", afirmou o dirigente, que informou ter contratado uma empresa de auditoria, a Ernst & Young, para analisar a situação do clube. "Chega de coleguismo, chega de indicações. O Corinthians daqui para frente será gerido por pessoas honestas, pessoas técnicas, capacitadas que irão nos ajudar a tirar o Corinthians desta situação", completou.

O lateral-esquerdo equatoriano Diego Palacios, de 24 anos, tem passagem pela seleção de seu país e estava no Los Angeles FC, da MLS (Major League Soccer). Na última temporada, ele disputou 45 partidas. Já o meia argentino Rodrigo Garro, 25, veio do Talleres. Canhoto, Garro disputou 44 na última temporada e anotou oito gols. Volante de 27 anos e 1,84 m, Raniele disputou o último Brasileiro pelo Cuiabá. No ano passado, atuou 45 vezes (9 pelo Avaí, seu ex-clube) e marcou três gols, todos com a camisa do time mato-grossense.