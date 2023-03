Áudio do VAR explica gol anulado de Yuri Alberto: 'Vai claramente no defensor'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o áudio do momento em que a arbitragem do clássico entre Corinthians e Santos constata a irregularidade do gol marcado por Yuri Alberto aos 24 minutos, decisão que gerou reclamação dos corintianos. No lance, Renato Augusto faz um passe para Du Queiroz pelo lado direito da entrada da área. Durante o trajeto da bola, Yuri bloqueia com o corpo a passagem de Lucas Pires, que corria para tentar alcançar Du, e se projeta dentro da área para receber o passe e marcar o gol.

continua após publicidade .

No momento em que Yuri atrapalha o trajeto de Lucas Pires, ele estava em condição irregular, por isso o gol foi anulado. O áudio da FPF mostra a análise que foi feita por Adriano de Assis Miranda, chefe da arbitragem de vídeo, e sua assistente Amanda Pinto Matias, até a anulação do gol corintiano.

"Tem que analisar um contato do 9 com o defensor, fora da disputa. Este é o momento que o Yuri Alberto está claramente em posição. Ele vai na direção do defensor que poderia disputar a bola", diz Adriano. Então, Amanda responde: "Verifica a velocidade real. Tem que ver se, realmente, ele (Lucas Pires) chegaria nesta disputa, porque tem que ser o impacto claro que impossibilita essa ação dele".

continua após publicidade .

Em seguida, Adriano constata que é claro o movimento do atacante corintiano em direção a Lucas Braga. "O Yuri Alberto vem claramente no defensor, tá? Ele abandona a disputa da bola e olha só para o defensor para ir em contato com esse defensor. Ele tinha a possibilidade de disputar a bola. Vou recomendar a revisão da Edina (Alves Batista, árbitra de campo) para ela olhar a interferência", diz.

Edina se dirige ao monitor instalado à beira do gramado e, após avaliar as imagens, concorda com as observações da arbitragem de vídeo. "Sim, ele interfere ali, ele tem o toque no jogador", concluiu.

RECLAMAÇÃO DO CORINTHIANS

continua após publicidade .

O clássico terminou empatado por 2 a 2. Yuri Alberto voltou a balançar a rede e chegou a ter o gol novamente anulado, por decisão de campo, mas a revisão do VAR validou o lance. Ao fim do jogo, o Corinthians continuava na bronca pelo primeiro gol anulado, tanto que Fernando Lázaro questionou a decisão. "O Yuri está vindo no movimento que ele não tira condição. A bola está do outro lado. nem chegaria perto de nenhuma ação que vai ter no Du. o contato é natural não vi os jogadores do Santos reclamando. É buscar uma situação que para mim não se justifica", reclamou o treinador corintiano.

Apesar da reclamação, Lázaro criticou a pressão colocada pelo Santos sobre a árbitra Edina Batista antes do jogo. O clube santista divulgou uma nota reclamando da escalação de Edina para apitar o clássico, por considerar que ela cometeu "erros capitais" em outras partidas. "Até falei com ela no início do jogo, é injusto criar um ambiente de pressão, em uma situação já desfavorável. Não concordo, não acho que é a forma de se buscar as coisas", disse.