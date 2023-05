Áudio de transmissão vaza com bronca sobre homenagem do Flamengo a Vini Jr.

Antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, uma ação em apoio a Vinícius Júnior, ex-jogador do clube carioca, foi feita pela torcida rubro-negra nas arquibancadas do Maracanã. Se os torcedores no estádio presenciaram a mosaico com os escritos "Todos com Vini Jr", quem assistiu a partida pelo canal Premiere perdeu o momento.

A homenagem ao jogador, que vem sofrendo ataques racistas no Campeonato Espanhol, não foi transmitida pelo canal por conta de um erro da TV. Durante a transmissão, telespectadores puderam escutar um áudio vazado que cobrava a exibição do mosaico. "Não chama os jogos da rodada, pelo amor de Deus, perdemos o mosaico", afirmou uma voz "misteriosa".

O Premiere exibia os jogos da rodada no momento em que a homenagem ocorreu e, com a confusão, as imagens do jogo acabaram tampando a ação da torcida do Flamengo. Após o erro, ainda foi possível ouvir um alerta de que o áudio da transmissão estava vazando para o público. O ocorrido repercutiu nas redes sociais.

Além da homenagem da torcida, o clube carioca também entrou em campo com a frase "Todos com Vini Jr." estampada na parte frontal da camisa.

Principal jogador brasileiro em evidência na Europa, Vini Jr. voltou a ser vítima de racismo no encontro do Real Madrid com o Valência, no último domingo, em jogo do Campeonato Espanhol. O fato ganhou visibilidade mundial e várias personalidades do esporte manifestaram solidariedade ao atleta.

Revelado pelo Flamengo em 2017, o atacante fez a sua estreia com a camisa rubro-negra aos 16 anos e marcou 14 gols em 70 partidas e logo entrou na mira dos gigantes europeus sendo negociado com o Real Madrid.