Audi revela pintura especial no GP de SP: 'Que esteja tão rápido quanto bonito', diz Bortoleto

A Audi Revolut, equipe de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, revelou na noite desta quarta-feira, 4, uma pintura especial para o Grande Prêmio de São Paulo. "Espero que o carro esteja tão rápido quanto está bonito", brincou o brasileiro.

A inspiração por trás da pintura do Audi R26 foi um símbolo das calçadas de São Paulo: o 'piso paulista', padrão geométrico criado nos anos 1960 pela desenhista Mirtes Bernardes, que reproduz o contorno do mapa do Estado.

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Bortoleto e o colega de equipe Nico Hülkenberg conversaram com o Estadão sobre as expectativas para a corrida do próximo domingo. "Antes de entrar no carro ano passado e sentir o que eu senti, acho que nunca conseguiria esperar ou explicar o que é correr em casa", disse Bortoleto.

"Qualquer resultado além de uma vitória seria uma decepção", respondeu, em tom descontraído, o piloto alemão. "Sempre é um bom fim de semana. Parece que teremos chuva, o que torna as coisas mais tensas e empolgantes", completou Hülkenberg, que destacou a importância de ter um bom resultado diante da torcida de Bortoleto.

CAPACETES ESPECIAIS

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Bortoleto e Hülkenberg compartilharam nas redes sociais os capacetes que vão usar em Interlagos. O brasileiro vai homenagear os 35 anos da vitória histórica de Ayrton Senna após cruzar a linha de chegada apenas com a sexta marcha: "Não tinha hora melhor para fazer essa homenagem", disse o piloto. A pintura, com técnicas de xilogravura, também menciona a família Bortoleto.

Ao divulgar fotos do capacete especial - em tons de verde, azul e amarelo brilhantes -, o piloto alemão escreveu: 'Lugar especial, pessoas especiais, energia especial'.