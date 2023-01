Audi adquire participação da Sauber antes de ingressar na Fórmula 1 em 2026

(via Agência Estado)

A Sauber anunciou, nesta segunda-feira, que a Audi adquiriu recentemente uma participação minoritária de ações da empresa suíça como parte de seu planejamento para integrar o grid da Fórmula 1 a partir de 2026, ano de implementação de um novo regulamento de motores que vai apresentar combustíveis totalmente sustentáveis e ainda maior uso de potência elétrica.

Em nota, o Grupo Sauber informa que o planejamento da compra de ações minoritárias pela Audi foi definido com êxito e que esta meta já estava traçada desde outubro do ano passado.

"Este é um marco importante no caminho para a entrada da Audi na Fórmula 1, prevista para 2026, para a qual o Grupo Sauber será o parceiro estratégico da marca alemã", informa o comunicado.

A temporada 2023 marca o último ano de competição da Sauber sob o nome Alfa Romeo na F1, tendo em vista que o vínculo entre as partes se encerra em dezembro. Em 2024 e 2025, anos que precedem a entrada da Audi no circuito, a equipe suíça manterá os motores Ferrari. No entanto, a equipe vai correr na elite do automobilismo utilizando o próprio nome.

A temporada de 2023 da Fórmula 1 vai ter 23 corridas ao longo do ano e o primeiro GP vai acontecer no dia 5 de março, no Bahrein. No Brasil, a prova está agendada para o dia 5 de novembro e será realizada em São Paulo. O calendário se encerra no dia 26 do mesmo mês com a realização do GP de Abu Dabi.