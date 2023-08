Atual campeão, Napoli estreia no Campeonato Italiano com vitória sobre o Frosinone

Campeão da última temporada, o Napoli estreou no Campeonato Italiano com vitória sobre o Frosinone por 3 a 1, neste sábado, no estádio Benito Stirpe. O jogo foi disputado do início ao fim, mas o time visitante aproveitou as melhores oportunidades para largar na frente na busca pelo bi.

continua após publicidade

O fato de ser o atual campeão italiano não serviu para intimidar o Frosinone, time recém-promovido à elite da competição, que fez um primeiro tempo de igual para igual e conseguiu largar à frente do placar aos sete minutos após pênalti cometido por Jens Cajuste. Abdou Harroui foi para a cobrança e marcou.

O gol levou o Napoli de volta para a realidade. O time visitante subiu sua linha defensiva e buscou o empate aos 24. Matteo Politano arriscou de fora da área e mandou para o fundo das redes. O time visitante chegou a fazer o segundo, aos 35, com Raspadori, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

continua após publicidade

O Napoli continuou insistindo e superou a retranca rival aos 42. Giovanni Di Lorenzo avançou pela direita, invadiu a área e rolou para Victor Osimhen, que ajeitou o corpo e soltou o pé para fazer 2 a 1. A bola bateu no travessão antes de entrar.

No segundo tempo, o Frosinone continuou encarando o Napoli de igual para igual e criou boas oportunidades de gol. Aos 12 minutos, Stabile arriscou de longa distância e jogou rente à trave. Já o adversário foi mais cauteloso e procurou ser certeiro.

Aos 34, após bela troca de passes, Osimhen recebeu de Di Lorenzo e fez o terceiro do Napoli. Com a vantagem construída, o time visitante viu o Frosinone cair de produção na reta final e não teve dificuldade para confirmar os três pontos.

Ainda neste sábado, o Verona, que disputou os playoffs do rebaixamento na temporada passada, visitou o Empoli e venceu o rival por 1 a 0, com gol marcado por Bozazzoli, aos 30 minutos do segundo tempo.