Atual campeão, Milan vence Udinese na primeira rodada do Italiano

Atual campeão, o Milan estreou no Campeonato Italiano com vitória de virada sobre a Udinese por 4 a 2, na tarde deste sábado, no estádio San Siro. O croata Rebic foi o destaque da partida ao fazer dois dos quatro gols do time rossonero.

Com a vitória, o Milan soma seus primeiros três pontos na temporada 2022/23, assim como a Atalanta, que venceu, também no início da tarde deste sábado, o Sampdoria, fora de casa, por 2 a 0, com direito a gol brasileiro do zagueiro Rafael Tolói, ex-São Paulo.

A Udinese resolveu surpreender o atual campeão logo aos dois minutos. Após cobrança de escanteio de Deulofeu, Rodrigo Becão apareceu de surpresa na primeira trave para desviar e fazer 1 a 0. Mas o gol não intimidou o Milan, que logo tomou as rédeas da partida.

O empate era uma questão de tempo e veio aos 11 minutos após uma cobrança de pênalti, marcado com ajuda do VAR, convertido por Theo Hernández. Quatro minutos depois, Rebic, em um belo arremate de primeira, virou o jogo.

O Milan tinha o jogo nas mãos, mas sofria com as jogadas de contra-ataque do adversário, que empatou no fim do primeiro tempo em uma cabeçada de Adam Masina.

No segundo tempo, o Milan voltou preciso e quebrou com todo o planejamento da Udinese ao fazer o terceiro no minuto inicial com Brahim Díaz, após uma falha do zagueiro Pérez. Em vantagem novamente, o time milanês administrou a vantagem e não cometeu os mesmos erros da primeira etapa.

Aos 23 minutos, o Milan sacramentou a vitória com mais um gol de Rebic. O croata recebeu de Brahim Díaz e fez 4 a 2. Depois foi só rodar a bola e esperar o apito final para confirmar os primeiros três pontos no Italiano.