TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Atual campeão, Marc Márquez sofre queda na corrida sprint na França e perde 2 etapas da MotoGP

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 16:05:00 Editado em 09.05.2026, 16:12:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O espanhol Marc Márquez, atual campeão da MotoGP, estava prestes a iniciar a última volta da corrida sprint do GP da França, neste sábado, quando perdeu o controle de sua moto e sofreu um acidente no qual bateu a cabeça e deslizou pelo asfaltou. Sua Ducati girou várias vezes no ar. Ele levantou e, mancando, deixou o local. Exames mostraram que ele fraturou o dedinho do pé direito.

A Ducati, equipe do espanhol, informou que ele viajará para Madri na noite de sábado e vai se submeter a uma cirurgia nos próximos dias. Marc Márquez perderá a corrida principal, neste domingo na França, e também não estará presente no GP da Catalunha, nos dias 16 e 17 de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O piloto de 33 anos vai aproveitar a pausa forçada para uma outra cirurgia, no ombro direito, que foi fraturado no GP da Indonésia de 2025, há mais de seis meses. Marc Márquez afirmou que não conseguiu se recuperar totalmente.

Com isso, o espanhol vê sua tentativa de revalidar o título se complicar. O italiano Marco Bezzecchi lidera o campeonato com 108 pontos, seguido por Jorge Martin, da Espanha, com 102. Marc Márquez é apenas o quinto colocado com 57.

A MotoGP conta com 22 etapas, e o GP da França, disputado no circuito de Le Mans, é a quinta da temporada. Aos 27 anos, Bezzecchi busca seu primeiro título na categoria. Marc Márquez já foi campeão 7 vezes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente GP da França Marc Márquez MotoGP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV