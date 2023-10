Atual campeão, Denver abre a temporada da NBA com triple-double de Jokic e vitória sobre Lakers

A temporada da NBA começou nesta terça-feira à noite como terminou a passada: em Denver e com festa dos campeões Nuggets. Comandados pelo astro e duas vezes MVP, Nikola Jokic, a equipe recebeu o anel pelo título e arrancou com vitória sobre o Los Angeles Lakers de LeBron James por 119 a 107 na Ball Arena.

Em repetição das finais da Conferência Oeste, na qual atropelaram com 4 a 0, os Nuggets deram uma pequena demonstração que continuam fortes na luta para a defesa do título. Mesmo perdendo algumas peças importantes do elenco, casos de Jeff Green e Bruce Brown. Nem a forte marcação de Antony Davis foi capaz de parar Jokic. Depois de ficar admirado com o anel, o ala-pivô sérvio foi o destaque da partida com 29 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, abrindo a temporada logo com um triple-double.

Depois de perder a temporada 2021/22 por lesão e voltar bem na edição passada, Jamal Murray mostrou que novamente será um bom escudeiro para Jokic. O armador fez outros 21 pontos na partida de estreia.

"Sentimos a energia da quadra. Jogamos rápidos e agressivos. Queríamos dar um show para os torcedores", celebrou Murray após a partida. O técnico Micheael Malone também estava bastante entusiasmado. "O ano passado foi incrível, agora temos um anel e quem não quer outro:? Vamos buscá-lo."

A alegria de um lado contrastou com a frustração do outro. Depois de anotar somente 21 pontos, LeBron James não estava nada satisfeito por jamais fazer sua equipe tentar reagir no placar e também pelo fato de ter atuado somente 29 minutos.

"Quer dizer, eu sempre quero estar em quadra, especialmente quando você tem a oportunidade de vencer um jogo ou sente que pode causar impacto, mas acho que existe um sistema em vigor e vou segui-lo", conformou-se.

No outro jogo da noite, mesmo reforçado de Chris Paul e jogando no Chase Center, o Golden State Warriors decepcionou sua torcida ao perder do Phoenix Suns por 108 a 104. Stephen Curry foi o cestinha da equipe, com 27 pontos, mas quem comandou o resultado foi Devin Booker. O armador dos Suns anotou 32 pontos e ainda deu oito assistências.

CONFIRA OS RESULTADOS DA TERÇA-FEIRA:

Denver Nuggets 119 x 107 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 104 x 108 Phoenix Suns

JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Washington Wizards

Orlando Magic x Houston Rockets

New York Knicks x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves

Miami Heat x Detroit Pistons

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers