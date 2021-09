Atrás da 1ª vitória no Santos, Carille vai ter Sánchez e Madson contra Juventude

Da Redação

Ainda em busca de sua primeira vitória no comando do time do Santos, o técnico Fabio Carille terá o retorno do meia Sánchez e o lateral-direito Madson, desfalques no empate por 0 a 0 com o Ceará por causa de problemas físicos, no duelo de domingo, às 16h, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

Os dois atletas treinaram juntamente com todo o elenco na única atividade desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, após as duas sessões realizadas na terça-feira: um treino tático orientado por Carille.

Um provável Santos para o duelo com o Juventude deverá formar com: João Paulo, Emiliano Velázquez, Danilo Boza e Wagner Leonardo; Pará (Madson), Camacho, Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão e Lucas Braga.

continua após publicidade .

O Santos luta para se afastar das últimas colocações do Brasileirão. Com 24 pontos, o time tem apenas dois de vantagem para o Grêmio, primeira equipe na zona de rebaixamento, mas que disputou duas partidas (19 a 21) a menos que o clube da Vila Belmiro.