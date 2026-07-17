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ATP renova com Turim após 'cinco anos de sucesso' e Finals continua na Itália até 2027

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 15:50:00 Editado em 17.07.2026, 15:58:46
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A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) chegou a um acordo com a Federação italiana de Tênis Profissional (FITP) e a cidade de Turim continuará sendo sede do Finals ao menos até 2027. Após cinco anos de sucesso, o torneio que fecha a temporada e reúne os oito melhores da temporadas, seguirá em solo italiano.

"A ATP e a FITP anunciam hoje que o Nitto ATP Finals será realizado em Turim até 2027. A extensão do contrato ocorre após cinco edições de sucesso do evento na cidade, com uma sexta edição prevista para novembro de 2026, consolidando uma das parcerias mais bem-sucedidas da ATP com uma cidade-sede", anunciou a ATP.

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O Nitto ATP Finals ocorreu em Turim pela primeira em 2021 e consagrou o alemão Alexander Zverez. Novak Djokovic ergueu os troféus em 2022 e 2023 e o italiano Jannik Sinner é o atual bicampeão.

Com o tenista local na decisão, a edição passada atraiu um público recorde de 229.879 espectadores, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. Segundo a ATP, sete milhões de telespectadores acompanharam a final, tornando-a a partida de tênis mais assistida na história da televisão italiana. "Em nível global, o evento gerou 218 milhões de visualizações de vídeos nos canais de mídia social da ATP, um crescimento de 67% em relação a 2024."

Pela conquista invicta, Sinner embolsou premiação recorde de US$ 5,07 milhões. O torneio de 2025 distribuiu um recorde histórico de US$ 15,5 milhões entre seus participantes, o maior pago na história do torneio.

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"Nosso evento principal tem se fortalecido cada vez mais em Turim, atraindo públicos globais, exibindo os melhores jogadores do esporte e proporcionando uma experiência de classe mundial para os fãs", destacou Andrea Gaudenzi, presidente da ATP.

"Nos últimos cinco anos, Turim tornou-se sinônimo do Nitto ATP Finals, ajudando a elevar o evento a novos patamares. Os números recordes que observamos em premiação, presença de público e audiência televisiva são um testemunho da dedicação da FITP, da cidade de Turim, da Nitto e de todos os nossos parceiros do evento. Estamos muito satisfeitos em continuar construindo esse sucesso juntos", seguiu Guadenzi.

O presidente da FITP, Angelo Binaghi, também não escondeu a emoção com a renovação da parceria. "Turim provou, ao longo dos anos, ser uma anfitriã excepcional para o Nitto ATP Finals. Por isso, decidimos continuar juntos em 2027. É uma escolha baseada na continuidade e na confiança em uma cidade, uma região e uma rede de instituições e parceiros que trabalharam com grande paixão e competência, ajudando a tornar este evento um dos mais apreciados no calendário mundial do tênis", comemorou.

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"Confirmar Turim para 2027 nos permite planejar o futuro com ambição e fortalecer ainda mais o vínculo entre este evento e o território que o acolheu e desenvolveu", seguiu Binaghi. "Os resultados extraordinários que já vemos na venda de ingressos para a edição de 2026 mostram que o Nitto ATP Finals realmente conquistou os corações dos fãs italianos e internacionais. É o sinal mais encorajador para continuarmos investindo em um projeto que representa um ativo valioso para o esporte italiano e para o país como um todo."

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