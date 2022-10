ATP Finals muda horário do último dia para evitar choque com Copa do Mundo

(via Agência Estado)

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou uma mudança no horários dos jogos marcados para 20 de novembro, último dia de disputa do ATP Finals, torneio que encerra a temporada no circuito masculino. A alteração serve para evitar conflitos de horário com a Copa do Mundo do Catar.

A mudança foi causada pela antecipação da abertura do Mundial de futebol, que iniciaria no dia 21 de novembro, mas foi adiantado em um dia. O primeiro dia da Copa terá apenas uma partida, entre Catar e Equador, e agora ela será disputada no dia 20, último dia do ATP Finals, a ser disputado em Turim, na Itália.

Pela programação inicial do Finals, a decisão de simples iria começar às 13 horas (de Brasília), exatamente o mesmo horário da partida de abertura da Copa do Catar. A final do torneio de tênis foi remarcado para as 15 horas, mantendo o mesmo data: 20 de novembro (domingo).

De acordo com a organização do ATP Finals, essa mudança de horário acontecerá apenas no último dia da competição, que reúne os oito melhores tenistas e as oito melhores duplas da temporada.

"Queremos que o maior número possível de fãs pelo mundo possam ter a oportunidade de assistir a última partida da temporada da ATP. Ao evitar um conflito com a abertura da Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do mundo, estamos buscando alcançar a maior audiência global possível para o ATP Finals", anunciou a organização do torneio, em comunicado.