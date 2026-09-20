Atlético vence dérbi de Madri com polêmica de arbitragem e ultrapassa Real em LaLiga

O Atlético de Madrid venceu o Real Madrid por 2 a 1 neste domingo no Metropolitano em um clássico marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem e ultrapassou o rival na classificação de LaLiga. O time do técnico Diego Simeone é o vice-líder do Espanhol com 16 pontos em sete rodadas, cinco atrás do Barcelona. O Real Madrid estacionou nos 15.

O árbitro Ortiz Arias, que já havia sido alvo de suspeitas do Real por aparente camaradagem com alguns jogadores do Barcelona, foi bastante criticado pelos visitantes por não ter mostrado dois cartões vermelhos a atletas do Atlético quando o jogo ainda não registrava gols.

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O clássico começou quente e aos 6 minutos Diego Simeone recebeu cartão amarelo por reclamação. No final da primeira etapa aconteceram os lances polêmicos. Aos 39, o zagueiro Cuti Romero deu uma entrada em Bellingham em disputa de bola. Inicialmente, o defensor recebeu vermelho direto, mas após intervenção do VAR o cartão mudou de cor. Ainda no primeiro tempo, Kang-in Lee fez falta em Valverde e passou impune.

Com os dois técnicos preocupados em reforçar seus esquemas defensivos, a primeira etapa terminou sem chances claras. O cenário do clássico mudou no começo do segundo tempo, aos 5. Huijsen agarrou Giuliano, que ele já tinha o controle da bola dentro da área. O árbitro marcou o pênalti e mostrou cartão amarelo para o defensor do Real. Chamado pelo VAR, ele alterou a marcação e deixou os visitantes com dez jogadores. Grimaldo cobrou o pênalti e marcou.

Para tentar recompor sua equipe, o técnico José Mourinho tirou o brasileiro Vini Jr., que teve atuação apagada, e o turco Arda Güler para colocar Diomandé e Rudiger. As mudanças não tiveram o efeito esperado e cinco minutos depois saiu o segundo gol, após um cruzamento de Giuliano para a finalização de Jonathan David.

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Em vantagem numérica e no placar, o Atlético desperdiçou chances de ampliar e aos 44 viu o rival diminuir em uma cabeçada de Rudiger após levantamento de Bernardo Silva.

Mourinho terá tempo, em razão da Data Fifa, para tentar recompor o Real, que volta a jogar somente no dia 10 de outubro, contra o Villarreal no Santiago Bernabéu. No mesmo dia, o Atlético enfrenta o Alavés como visitante.