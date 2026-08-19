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SUL-AMERICANA

Atlético-MG x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo nesta quarta-feira

Time mineiro joga pelo empate em casa para assegurar a vaga nas quartas de final do torneio continental

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Atlético-MG x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo nesta quarta-feira
Autor Atlético precisa de um simples empate para se classificar - Foto: Reprodução/Atletico-MG

Atlético-MG e Red Bull Bragantino medem forças nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo confronto de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Como venceu o jogo de ida em Bragança Paulista por 1 a 0, o Atlético precisa de um simples empate para se classificar. Por outro lado, a equipe paulista necessita de um triunfo por dois gols de vantagem para avançar direto, enquanto qualquer vitória do Bragantino por um gol de diferença levará a definição para os pênaltis.

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O Atlético-MG vem em alta para a partida, vindo de uma vitória sobre o Grêmio por 3 a 0 na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro, torneio em que detém o melhor desempenho da Série A após o período de pausa da Copa do Mundo. A Sul-Americana é um dos caminhos para o clube retornar à Libertadores, campeonato em que foi vice-campeão no ano anterior ao ser derrotado pelo Lanús.

O Bragantino mantém o foco principal no Campeonato Brasileiro, mas busca o resultado na competição continental. Apesar de reconhecerem as dificuldades da partida, os atletas e o treinador Vagner Mancini demonstraram confiança na virada. Se conquistar a vaga, o clube quebrará o tabu de jamais ter vencido um mata-mata contra uma equipe da Série A desde o início da gestão da empresa de energéticos, feito tentado após perder a partida de ida do duelo.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Alan Franco (Pérez), Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna; Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Mosquera (Vinicinho) e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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Atlético-MG bragantino ESPORTES Futebol Sul-Americana transmissão ao vivo
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