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Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo nesta terça pelo Brasileirão

A partida encerra a participação de ambos os clubes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 19:10:05 Editado em 21.07.2026, 15:37:08
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Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo nesta terça pelo Brasileirão
Autor Partida inicia às 19h30 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Atlético-MG e Bahia duelam nesta terça-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV. A partida encerra a participação de ambos os clubes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, marcando a retomada da competição.

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Durante a pausa no calendário, o Atlético-MG optou por uma mini intertemporada na Cidade do Galo, onde realizou e venceu dois jogos-treino contra a equipe sub-20 e o Betim. O técnico Eduardo Domínguez aproveitou o período para implementar suas ideias com poucas alterações no grupo. O zagueiro Júnior Alonso foi negociado e Léo Duarte chegou para a posição, mas acabou se lesionando. O Alvinegro se encontra na 11ª colocação da tabela, somando 24 pontos.

O Bahia chega embalado por um triunfo diante da Chapecoense em partida atrasada da quarta rodada. Ocupando a sexta posição com 29 pontos, o Tricolor baiano busca a vitória na Arena MRV para fechar a primeira metade do Brasileirão no G-4.

Onde assistir

Sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Maycon, Cissé, Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Desfalques: Iván Roman (suspenso); Léo Duarte, Patrick e Índio (lesionados).
Pendurados: Tomás Pérez e Lodi.

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Bahia: Ronaldo; Roman Gomez (Marcos Victor), David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni.
Desfalques: Luciano Juba (suspenso); Léo Vieira (lesionado); Alejo Veliz e Marco Moreno (aguardam regularização).
Pendurados: Ronaldo, David Duarte, Kanu, Jean Lucas, Ademir, Erick Pulga e Everaldo.

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