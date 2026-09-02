Atlético-MG vira no fim, elimina Cruzeiro e avança na Copa do Brasil

Com um jogador a mais, Galo busca virada por 2 a 1 e devolve eliminação sofrida para o rival em 2025

Em clássico quente, o Atlético-MG devolveu a eliminação nas quartas de final de 2025 sobre o rival Cruzeiro. No reencontro entre os clubes, o time atleticano aproveitou a expulsão de Villalba e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil com uma virada no fim por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena MRV. Na ida, no Mineirão, o clássico terminou empatado por 1 a 1.

O Cruzeiro até foi para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, de pênalti. O duelo estava sob controle cruzeirense, até que Villalba foi expulso após levar o segundo cartão amarelo, aos 15 minutos da etapa complementar. Com um a mais, foi questão de tempo para a pressão do Atlético-MG surtir efeito e ela passou pelos pés do volante Fred. Ele deu uma assistência para Victor Hugo empatar e depois bateu com estilo para decretar a classificação.

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O adversário das semifinais sairá do vencedor entre Grêmio e Internacional, que medirão forças na quinta-feira, na Arena do Grêmio. A dupla ficou no empate sem gols no primeiro jogo.

Na Copa do Brasil de 2025, o Cruzeiro levou a melhor, quando eliminou o rival com duas vitórias por 2 a 0. A última vez que o Atlético-MG esteve numa semifinal de Copa do Brasil foi em 2024, quando acabou com o vice-campeonato diante do Flamengo.

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Agora, a dupla volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG visita o São Paulo, no sábado, às 18h30, no Morumbis. Já o Cruzeiro junta os cacos no domingo, diante do Athletico-PR, às 16h, no Mineirão.

Empurrado pela torcida, o Atlético-MG começou melhor o clássico. Com presença ofensiva, incomodava a defesa do Cruzeiro com toques rápidos e explorando os lados do campo. Com dois minutos, Cassierra desviou de cabeça e carimbou a trave. Na sequência, Fred pegou o rebote depois de defesa de Otávio e mandou sob o gol. Aos poucos, o duelo foi ficando truncado, com muitas provocações típicas do clássico mineiro.

Apesar do domínio atleticano, o Cruzeiro não era tímido e passou a arriscar de longe, obrigando algumas intervenções de Everson. Gostando da partida, Kaio Jorge recebeu na área e foi derrubado por Vitor Hugo. O atacante chamou a responsabilidade e converteu com categoria, no ângulo, para abrir o placar aos 30 minutos. O Atlético-MG ensaiou uma reação ainda na reta final, mas na melhor chance, Bernard furou praticamente na pequena área.

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A chuva apertou no segundo tempo e permitiu que o Atlético-MG imprimisse mais velocidade e criou boas chances em cruzamentos rasteiros e chutes cruzados. O Cruzeiro respondeu à altura e por pouco não ampliou em cabeçada de Kaio Jorge, que parou no travessão. O duelo era quente, com os ataques se alternando com a posse, até que aos 15, Villalba cometeu falta em Cuello e recebeu o segundo amarelo, deixando o Cruzeiro com um a menos.

Com um a mais, o Atlético-MG passou a tomar conta da partida. Fred obrigou boa defesa de Otávio, enquanto Lodi tirou tinta do travessão. A pressão surtiu efeito aos 32, quando Fred deu lindo passe para Victor Hugo dominar e bater rasteiro e deixar tudo igual. O time da casa aumentou a pressão após o empate. Victor Hugo parou na trave e quando a decisão parecia ir para os pênaltis, Fred bateu da entrada da área e garantiu a virada e a classificação do Atlético-MG.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Gustavo Scarpa), Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Minda), Castaño e Fred; Cuello, Cassierra (Reinier) e Bernard (Victor Hugo). Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Gabriel Rojas); Arroyo, Kaio Jorge (Villarreal) e Wesley (Kaique Kenji). Técnico: Artur Jorge.

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GOLS - Kaio Jorge, aos 30 minutos do primeiro tempo. Victor Hugo, aos 32, Fred, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Natanael, Otávio, Arroyo, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Villalba.

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CARTÃO VERMELHO - Villalba.

RENDA - R$ 4.450.632,12.

PÚBLICO - 42.992 torcedores.

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LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).