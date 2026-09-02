Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
CLÁSSICO

Atlético-MG vira no fim, elimina Cruzeiro e avança na Copa do Brasil

Com um jogador a mais, Galo busca virada por 2 a 1 e devolve eliminação sofrida para o rival em 2025

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Atlético-MG vira no fim, elimina Cruzeiro e avança na Copa do Brasil
Autor Fred brilhou e garantiu a vitória - Foto: PEDRO SOUZA/Atlético

Em clássico quente, o Atlético-MG devolveu a eliminação nas quartas de final de 2025 sobre o rival Cruzeiro. No reencontro entre os clubes, o time atleticano aproveitou a expulsão de Villalba e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil com uma virada no fim por 2 a 1, nesta terça-feira, na Arena MRV. Na ida, no Mineirão, o clássico terminou empatado por 1 a 1.

O Cruzeiro até foi para o intervalo com a vitória parcial por 1 a 0, com gol de Kaio Jorge, de pênalti. O duelo estava sob controle cruzeirense, até que Villalba foi expulso após levar o segundo cartão amarelo, aos 15 minutos da etapa complementar. Com um a mais, foi questão de tempo para a pressão do Atlético-MG surtir efeito e ela passou pelos pés do volante Fred. Ele deu uma assistência para Victor Hugo empatar e depois bateu com estilo para decretar a classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (02)

O adversário das semifinais sairá do vencedor entre Grêmio e Internacional, que medirão forças na quinta-feira, na Arena do Grêmio. A dupla ficou no empate sem gols no primeiro jogo.

Na Copa do Brasil de 2025, o Cruzeiro levou a melhor, quando eliminou o rival com duas vitórias por 2 a 0. A última vez que o Atlético-MG esteve numa semifinal de Copa do Brasil foi em 2024, quando acabou com o vice-campeonato diante do Flamengo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, a dupla volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG visita o São Paulo, no sábado, às 18h30, no Morumbis. Já o Cruzeiro junta os cacos no domingo, diante do Athletico-PR, às 16h, no Mineirão.

Empurrado pela torcida, o Atlético-MG começou melhor o clássico. Com presença ofensiva, incomodava a defesa do Cruzeiro com toques rápidos e explorando os lados do campo. Com dois minutos, Cassierra desviou de cabeça e carimbou a trave. Na sequência, Fred pegou o rebote depois de defesa de Otávio e mandou sob o gol. Aos poucos, o duelo foi ficando truncado, com muitas provocações típicas do clássico mineiro.

Apesar do domínio atleticano, o Cruzeiro não era tímido e passou a arriscar de longe, obrigando algumas intervenções de Everson. Gostando da partida, Kaio Jorge recebeu na área e foi derrubado por Vitor Hugo. O atacante chamou a responsabilidade e converteu com categoria, no ângulo, para abrir o placar aos 30 minutos. O Atlético-MG ensaiou uma reação ainda na reta final, mas na melhor chance, Bernard furou praticamente na pequena área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chuva apertou no segundo tempo e permitiu que o Atlético-MG imprimisse mais velocidade e criou boas chances em cruzamentos rasteiros e chutes cruzados. O Cruzeiro respondeu à altura e por pouco não ampliou em cabeçada de Kaio Jorge, que parou no travessão. O duelo era quente, com os ataques se alternando com a posse, até que aos 15, Villalba cometeu falta em Cuello e recebeu o segundo amarelo, deixando o Cruzeiro com um a menos.

Com um a mais, o Atlético-MG passou a tomar conta da partida. Fred obrigou boa defesa de Otávio, enquanto Lodi tirou tinta do travessão. A pressão surtiu efeito aos 32, quando Fred deu lindo passe para Victor Hugo dominar e bater rasteiro e deixar tudo igual. O time da casa aumentou a pressão após o empate. Victor Hugo parou na trave e quando a decisão parecia ir para os pênaltis, Fred bateu da entrada da área e garantiu a virada e a classificação do Atlético-MG.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Gustavo Scarpa), Ruan (Vitão), Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Minda), Castaño e Fred; Cuello, Cassierra (Reinier) e Bernard (Victor Hugo). Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Villalba; Lucas Romero, Gerson (Matheus Henrique) e Matheus Pereira (Gabriel Rojas); Arroyo, Kaio Jorge (Villarreal) e Wesley (Kaique Kenji). Técnico: Artur Jorge.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Kaio Jorge, aos 30 minutos do primeiro tempo. Victor Hugo, aos 32, Fred, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Natanael, Otávio, Arroyo, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Villalba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÃO VERMELHO - Villalba.

RENDA - R$ 4.450.632,12.

PÚBLICO - 42.992 torcedores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético-MG clássico mineiro Copa do Brasil cruzeiro Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV