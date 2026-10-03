Atlético-MG vence o Red Bull Bragantino em jogo com lance dramático na Arena MRV

Num jogo marcado por um violento choque de cabeça nos primeiros segundos, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 o Red Bull Bragantino, neste sábado, na Arena MRV, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o time mineiro mais próximo da zona de classificação à Copa Libertadores de 2027. Bernard marcou o gol e o goleiro Gabriel Delfim foi o melhor em campo.

Com 43 pontos, o Atlético-MG se manteve em sétimo lugar, mas agora somente dois pontos atrás do rival Cruzeiro, em sexto, e três do Bahia, em quinto. Todos têm agora os mesmos 28 jogos disputados.

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O Galo também completou 14 jogos invicto dentro de casa, confirmando mais um handicap positivo. E vai ganhando confiança para a disputa das semifinais da Copa Sul-Americana diante do Montevideo City Torque. O primeiro jogo será disputado dia 14 de outubro, no Uruguai, e o segundo no dia 21, em Minas Gerais.

De outro lado, o Red Bull Bragantino continua num momento negativo, afinal, completou cinco jogos sem vencer e não sai da 11ª posição, com 36 pontos. Esta pontuação parece incômoda, diante da acirrada disputa de outros times para fugir do rebaixamento.

Ainda nos primeiros segundos de jogo, um lance dramático. Após levantamento do goleiro Tiago Volpi, aconteceu um choque violento de cabeça entre Alix Vinícius, do time paulista, e o zagueiro Vitor Hugo, do time da casa. Os dois caíram no gramado.

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O jogo foi paralisado imediatamente e o atendimento médico chamado. Os demais jogadores se aproximaram e sentiram a gravidade da lesão. Alguns deles tiraram a camisa para ventilar os feridos. O momento foi tenso, visto claramente nos rostos dos jogadores. A ambulância foi acionada e Alix Vinícius, ainda desacordado, foi encaminhado para os vestiários. Depois seguiu para um hospital para realizar exames mais detalhados. Ficou internado em observação.

Vitor Hugo demorou para se recompor, relutou e ficou no campo. O jogo foi recomeçado após seis minutos. A pedido dos próprios colegas, Vitor Hugo acabou substituído aos 22 minutos por Léo Duarte.

Um pouco antes disso, aos 17, saiu o gol do Atlético-MG. Após um lançamento longo, a defesa do Bragantino "bateu cabeça". O zagueiro Gustavo Marques tentou recuar com a coxa e entregou a bola de bandeja para Bernard. O atacante desceu em velocidade, entrou na área e finalizou com a perna esquerda. A bola ainda tocou no pé da trava e entrou.

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O Atlético-MG ainda chegou com perigo duas ou três vezes, mostrando um futebol bastante vertical, capaz de sair da defesa ao ataque com poucos passes. O Bragantino sentiu a "baixa" com a lesão de seu zagueiro e não ameaçou nenhuma vez no ataque.

Mas o time paulista voltou bem diferente no segundo tempo, determinado a reagir. Ficou perto do empate duas vezes com Eduardo Sasha: a primeira de cabeça e a segunda num chute rasteiro. Nas duas vezes apareceu bem o goleiro Gabriel Delfim.

A pressão foi mantida até o final, com o goleiro atleticano praticando grandes defesas aos 34 e aos 38 minutos em finalizações de Lucas Barbosa. Aos 45 minutos, o goleiro ainda teve que sair nos pés de Fernando para corrigir um recuo errado de Natanael. Não fosse Gabriel Delfin e, com certeza, a torcida não teria comemorado mais esta vitória.

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Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no meio de semana. O Atlético-MG vai sair diante do Athletico, no Paraná, na quinta-feira. Um dia antes, em casa, o Red Bull Bragantino tenta a reabilitação diante do Mirassol num duelo paulista válido pela 29ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 RED BULL BRAGANTINO

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ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Léo Duarte) e Renan Lodi; Cissé (Victor Hugo), Maycon e Fred; Cuello, Reinier (Cassiera, Igor Gomes) e Bernard (Alexsander). Técnico: Eduardo Domínguez.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Alix Vinícius (Eduardo Santos), Guzmán Rodríguez e Gustavo Marques; SantAnna (Ignácio Sosa), Fabinho (Henry Mosquera), Eric Ramires (Herrera) e Juninho Capixaba; Wallace Yan (Lucas Barbosa), Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Bernard, aos 17 minutos do primeiro tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Fred (ATL), Ignácio Sosa (BRA).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 1.002.775,79.

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PÚBLICO - 22.159 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).