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Atlético-MG vence o Cruzeiro em clássico com três expulsões e ameniza crise no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 23:18:00 Editado em 02.05.2026, 23:30:10
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Em mais um clássico com expulsões, o Atlético-MG conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro e venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na noite deste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Minda, Maycon e Cassierra fizeram 3 a 0 para o time alvinegro, enquanto Kaio Jorge descontou, já no fim do duelo realizado no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

No segundo tempo, a partida ficou mais nervosa e contou com três expulsões: Arroyo e Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Lyanco, do Atlético-MG. O último confronto entre os dois, na final do Campeonato Mineiro, já havia terminado com pancadaria generalizada e 23 expulsos.

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O resultado é até certo ponto uma surpresa pelo momento dos times. No Brasileirão, o Atlético-MG vinha de três derrotas seguidas, para Santos (1 a 0), Coritiba (2 a 0) e Flamengo (4 a 0). Com a reação, o time chegou a 17 pontos e aparece em 11º lugar.

O Cruzeiro, por outro lado, vinha de três vitórias consecutivas, contra Red Bull Bragantino (2 a 1), Grêmio (2 a 0) e Remo (1 a 0). Com a derrota, segue com 16 pontos, abaixo do rival, em 14º lugar.

Precisando da vitória para amenizar a crise, o Atlético-MG iniciou a partida determinado a buscar o gol e não demorou muito para alcançar o objetivo. Aos 11 minutos Minda abriu o placar. Após cruzamento pela esquerda de Renan Lodi, a bola ficou viva na pequena área e Cassierra ajeitou para Minda, que chutou por baixo do goleiro para marcar. O lance foi revisado pelo VAR, mas confirmado.

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Aos 27, Minda apareceu novamente para invadir a área e pedir pênalti após disputa com Kaiki Bruno. O árbitro mandou o jogo seguir, mas depois o VAR o chamou e o pênalti foi marcado. Na cobrança, aos 31, Maycon deslocou o goleiro Otávio para ampliar.

O Cruzeiro até tentou uma pressão antes do intervalo e teve dois chutes de Gerson da entrada da área. Um foi defendido por Everson e outro foi travado bem na hora pela defesa.

Na volta para o segundo tempo, por mais que o Cruzeiro chegasse ao ataque, não conseguia real perigo. A situação ficou pior quando Arroyo fez falta em Renan Lodi, levou o segundo cartão amarelo e deixou o time celeste com um a menos aos 21 minutos.

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Cinco minutos depois, aos 26, o Atlético fez o terceiro. Após cruzamento de Renan Lodi pela esquerda, Cassierra completou de cabeça para ampliar. O jogo ficou bem mais tenso e o Cruzeiro perdeu outro jogador aos 29. Kaiki Bruno fez falta dura em Natanael e levou amarelo. Após revisão no VAR, porém, o árbitro mudou a cor do cartão.

Minutos depois, o Atlético também perdeu um jogador. Lyanco fez falta dura em Bruno Rodrigues e sofreu o segundo cartão amarelo. Ele foi muito cobrado por Renan Lodi, com uma discussão bem acalorada.

O Cruzeiro esquentou ainda mais o jogo ao ter um pênalti após falta de Junior Alonso em Kaio Jorge. O próprio atacante foi para a cobrança e converteu aos 40 minutos. Apesar do gol, a reação do Cruzeiro parou por aí e o Atlético-MG segurou a vitória.

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O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, às 23h, quando visita a Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores. No Brasileirão, o próximo adversário será o Bahia, no sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Já o Atlético-MG visita o Juventud, do Uruguai, na terça-feira, às 19h, pela Sul-Americana. No domingo seguinte (10), às 16h, pega o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

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CRUZEIRO 1 X 3 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Villarreal), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Bruno Rodrigues), Gerson (João Marcelo), Christian (Wanderson) e Matheus Pereira (Matheus Henrique); Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

ATLÉTICO - Everson; Lyanco, Ruan e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Maycon (Tomás Pérez), Bernard (Kauã Pascini) e Renan Lodi; Minda (Reinier) e Cassierra (Cauã Soares). Técnico: Eduardo Domínguez.

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GOLS - Minda, aos 11, e Maycon, aos 30 minutos do primeiro tempo. Cassierra, aos 26, e Kaio Jorge, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Pereira (Cruzeiro). Ruan, Junior Alonso, Alan Franco, Reinier e Cassierra (Atlético).

CARTÕES VERMELHOS - Kaiki Bruno e Arroyo (Cruzeiro). Lyanco (Atlético).

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PÚBLICO - 53.921 presentes.

RENDA - R$ 4.014.834,50.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

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Atlético-MG Campeonato Brasileiro cruzeiro Futebol
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