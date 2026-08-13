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Atlético-MG vence Bragantino fora e abre vantagem na Sul-Americana

Cuello marcou o gol da vitória após falha de Cleiton; Galo joga pelo empate na partida de volta

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Atlético-MG vence Bragantino fora e abre vantagem na Sul-Americana
Autor Placar finalizou em 1 a 0 - Foto: Pedro Souza / Atlético

No único duelo brasileiro das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG levou a melhor no primeiro jogo do mata-mata. Com gol de Cuello e falha de Cleiton, o time mineiro superou o Red Bull Bragantino pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Com a vantagem mínima, o Atlético-MG vai atuar pelo empate na volta, marcada para a próxima quarta-feira, às 19h, na Arena MRV. Já o Red Bull Bragantino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de empate no agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

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O duelo começou morno, com as duas equipes cautelosas e com pouca criatividade para acelerar as jogadas nos primeiros 10 minutos. O Red Bull Bragantino trabalhava mais a bola com paciência, enquanto o Atlético-MG ficava à espreita pelo contra-ataque. Tanto que teve o primeiro lance de perigo aos 18, quando Victor Hugo arriscou de longe e Cleiton espalmou para escanteio.

Com o passar do tempo, o duelo voltou a cair de produção, com muitos erros de passes, principalmente no último terço do campo, com tomadas de decisões que frustravam ambas as torcidas. Na reta final, o time paulista teve sua grande oportunidade, com Sasha pegando o rebote após bate e rebate na área e tirando tinta da trave de Everson. No mais, tanto Red Bull Bragantino, quanto o Atlético-MG fizeram uma primeira etapa equilibrada.

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Na volta do intervalo, o duelo manteve o mesmo panorama de equilíbrio, porém com o Atlético-MG administrando mais a posse da bola e o Red Bull Bragantino explorando os contra-ataques. O confronto seguia abaixo das expectativas, com a dupla acumulando erros e com muita dificuldade para se desvencilhar da marcação e conseguir pisar na área para concluir as jogadas.

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Até que o Atlético-MG apostou na bola longa e surtiu efeito aos 27 minutos. Igor Gomes lançou Cuello nas costas da defesa, a bola escapou do atacante, mas Cleiton falhou feio e sobrou para o camisa 28 empurrar para as redes com o gol vazio. Depois do gol, o Red Bull Bragantino foi para o tudo ou nada. Pressionando, quase arrancou o empate com Vinicinho e Everson brilhou para garantir a vantagem mineira no jogo de ida.

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FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Rodriguinho, Herrera (Gustavinho), Lucas Barbosa (Marcelinho) e Vitinho; Eduardo Sasha (Pitta). Técnico: Vagner Mancini.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Reinier (Cassierra), Victor Hugo (Minda) e Bernard (Igor Gomes); Cuello (Cissé). Técnico: Eduardo Domínguez.

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GOL - Cuello, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba e Lucas Barbosa.

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RENDA - R$ 100.265,00.

PÚBLICO - 3.879 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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Atlético-MG bragantino Copa Sul-Americana Futebol resultados
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