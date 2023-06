Atlético-MG vence Alianza Lima-PER e encaminha classificação na Libertadores

Após início conturbado, o Atlético-MG encaminhou sua classificação para as oitavas de finais da Copa Libertadores. Nesta terça-feira à noite, o time mineiro conquistou sua terceira vitória seguida no Grupo G, desta vez superando o Alianza Lima-PER por 1 a 0, no estádio Alejandro Villanueva, no Peru. Hulk, de novo, foi o autor do gol.

Com nove pontos, o time mineiro aparece em segundo lugar, um a menos que o xará paranaense, que soma 10, e já está classificado antecipadamente ao derrotar mais cedo o Libertad-PAR por 1 a 0. Agora basta um empate na última rodada contra o Libertad, para o Atlético-MG avançar de fase na competição.

Em busca da vitória para encaminhar a sua vaga, o Atlético-MG foi a campo com uma postura ofensiva. O time comandado por Eduardo Coudet não deixou o Alianza Lima controlar a partida e teve a posse de bola boa parte da primeira etapa. Apesar do controle, o time sofreu com o atacante Hulk isolado,que quando aparecia para jogo, era parado com falta. Na defesa, o goleiro Everson pouco foi acionado.

Tentando escapar pelos lados do campo, Paulinho, artilheiro com sete gols em sete jogos, perdeu a grande chance de abrir o placar. Bruno Fuchs cruzou da direita, o camisa 10 saiu por de trás da defesa peruana, porém pegou muito embaixo da bola e isolou. Mesmo com a posse e controlando as ações da partida, o Atlético-MG não conseguiu nenhum ataque para sair com vantagem parcial na primeira etapa.

O Atlético-MG voltou dominante para o segundo tempo. Por pouco Hyoran não marca um golaço de bicicleta, tirando tinta da baliza peruana. Entretanto, não demorou muito para o trio de ataque mineiro se encontrar e abrir o placar. Em contra-ataque de almanaque, Hyoran lançou Pavón, que viu Paulinho entrando na área. O atacante recebeu e tocou para Hulk, sem marcação, empurrar para as redes, aos 16 minutos.

Depois do gol, o torcedor atleticano teve mais um motivo para sorrir. Depois de oito meses, o lateral esquerdo Guilherme Arana voltou a entrar em campo com a camisa do Atlético-MG. O lateral passou por cirurgia após romper os ligamentos do joelho esquerdo, que o tirou da Copa do Mundo do Catar.

Voltando ao jogo, por pouco o castelo de cartas do Atletico-MG caiu. Após cruzamento na área, Nathan errou o corte e acabou colocando o braço na bola, dentro da área. Pênalti marcado. Quando a bola já estava na marca da cal, pronta para ser batida, o VAR anulou o pênalti, assinalando impedimento de Barcos, na origem da jogada. Após o susto, o técnico Eduardo Coudet reforçou o sistema defensivo e segurou o resultado até o apito final.

O Atlético-MG vira a chave e volta as suas atenções ao Brasileirão, onde é o terceiro colocado. No sábado, o time mineiro encara o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Mineirão. Pela Libertadores, o clube só volta a atuar no dia 27 deste mês, contra o Libertad, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA 0 X 1 ATLÉTICO-MG

ALIANZA LIMA - Ângelo Campos; Vilchez, Zambrano, Santiago Garcia e Lagos (Sabbag) (Lavandeira); Ballón (Concha), Jesús Castillo e Cueva; Reyna, Aldair Rodríguez (Zanelatto) e Barcos. Técnico: Guillermo Salas.

ATLÉTICO-MG - Everson; Bruno Fuchs (Saravia), Nathan Silva, Jemerson e Rubens (Guilherme Arana); Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Pavón (Otávio), Hulk e Paulinho (Maurício Lemos). Técnico: Eduardo Coudet.

GOL - Hulk, aos 16 do 2º tempo (Atlético-MG).

CARTÕES AMARELOS - Aldair Rodríguez, Ballón, Santiago García e Zambrano (Alianza Lima); Hulk e Rubens (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Alejandro Villanueva, Lima (PER).