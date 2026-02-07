Atlético-MG só empata em casa com o Athletic e adia a classificação no Mineiro
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O Atlético-MG voltou a decepcionar sua torcida ao empatar por 1 a 1 com o Athletic neste sábado, na Arena MRV, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Com o empate, o Atlético desperdiçou a chance de assumir a liderança do Grupo A, adiando sua classificação para a próxima fase.
Apenas o líder de cada um dos grupos vai avançar às semifinais do Mineiro, além do segundo melhor colocado. Na última rodada, o Atlético-MG enfrenta o Itabirito no sábado, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.
Já o Athletic permanece na lanterna do Grupo C, com seis pontos, e segue envolvido na luta contra o rebaixamento ao Módulo II. Na rodada final vai receber o Tombense, às 19h, na Arena Sicredi, em São João del Rei.
O Galo vinha de derrota por 1 a 0 fora de casa para o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que encerrou uma sequência de invencibilidade na temporada. No Estadual, porém, ainda mantinha bom momento e havia vencido os dois últimos jogos - Pouso Alegre, por 3 a 1, e Cruzeiro, por 2 a 1.
O Atlético-MG abriu o placar logo aos quatro minutos. Renan Lodi recebeu passe de Éverson, avançou livre pela esquerda, dominou e finalizou deslocando o goleiro Robert, marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Após o gol, o Atlético seguiu superior, impondo sua vantagem técnica e controlando as ações, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em novas oportunidades claras convertidas em gol.
No fim do primeiro tempo, porém, quase foi castigado. Aos 42 minutos, Kauan apareceu livre para finalizar, e Éverson precisou intervir, espalmando para o canto da área e evitando o empate.
No segundo tempo, o Athletic chegou ao empate aos 14 minutos, quando o zagueiro Vitor Hugo cometeu pênalti em Ronaldo Tavares. O próprio atacante cobrou forte, no meio do gol, e deixou tudo igual.
Após o empate, o Atlético-MG passou a pressionar, teve maior volume de jogo, mas, à medida que o gol não saía, o nervosismo tomou conta da equipe. Hulk entrou na etapa final, chamou o jogo para si e tentou de todas as formas, mas esbarrou na falta de pontaria.
O próximo compromisso do Atlético-MG será pelo Campeonato Brasileiro. Ele recebe o Remo na quarta-feira, às 20h, na Arena MRV, em duelo válido pela terceira rodada da competição nacional.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 1 ATHLETIC CLUB
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Cassierra), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Cissé (Victor Hugo), Gustavo Scarpa (Bernard) e Igor Gomes (Dudu); Reinier (Hulk) e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli.
ATHLETIC CLUB - Glauco; Zeca, Jhonatan Silva, Gabriel Índio e Enzo (Dixon Vera); Ian Luccas (Deyson Copete), Kauan Rodrigues e David Braga; Douglas Pelé (Leandro Alves), Ronaldo Tavares e Ruan Assis (Kuiz Felipe). Técnico: Rui Duarte.
GOLS - Renan Lodi, aos 4 minutos do primeiro tempo e Ronaldo Tavares, aos 14 minutos do segundo tempo
CARTÕES AMARELOS - Ruan e Cuello (Atlético-MG); Leandro, Glauco, Ruan Assis, Deyson Copete e Zeca (Athletic Club).
ÁRBITRO - Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG).
RENDA - R$ 928.676,04.
PÚBLICO - 20.187 pagantes.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).