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Atlético-MG perde para o Cienciano e fica na lanterna na Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 23:50:00 Editado em 29.04.2026, 23:58:44
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Ainda impactado pela goleada de 4 a 0 sofrida diante do Flamengo pelo Brasileirão e com o cheiro de crise dominando o ambiente, o Atlético-MG perdeu por 1 a 0 do Cienciano-PER, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo foi disputado no Estádio Garcilaso de la Veja, na altitude de Cuzco, no Peru.

Esta foi a segunda derrota atleticana em três jogos e deixou o time mineiro com apenas três pontos. Mas o Grupo B está equilibrado após o término do primeiro turno. Fora o líder Cienciano, com sete pontos, a briga está aberta pela segunda vaga. O Atlético-MG está na lanterna, com três pontos, mesma pontuação do Puerto Cabello-VEM, que aparece atrás do Juventude-URU, com quatro.

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Após as derrotas no Brasileirão e na Sul-Americana, o Atlético-MG fica ainda mais pressionado para o duelo contra o rival Cruzeiro, no próximo sábado, no Mineirão, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez não cumpriu a promessa de escalar alguns jovens neste jogo fora de casa. Ele até fez muitas alterações no time, mas usou jogadores de peso do elenco. Mesmo assim, apoiado por sua torcida, o Cienciano-PER foi dominante no primeiro tempo, se movimentando bastante e finalizando, porém, tendo como obstáculo o goleiro Everson.

Mas nem ele evitou o gol do time da casa, aos 29 minutos. O atacante Bandiera subiu sem marcação e cabeceou bem para as redes: 1 a 0. O time mineiro não reagiu, com muita timidez no setor ofensivo.

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Na parte inicial do segundo tempo, aos 12 minutos, a situação ficou pior para o Atlético-MG com a expulsão de Preciato. Ele fez uma falta violenta em Martinich, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Nem as entradas de jogadores descansados, como Minda e Bernard melhoraram a produção atleticana. O Cienciano quase ampliou aos 26 minutos, numa cabeçada de Núñez. A bola não entrou porque Everson saltou no alto e tocou na bola com a mão trocada e mandou a escanteio.

Na parte final do jogo, mesmo com um jogador a menos, o Atletico-MG tentou ir ao ataque, rondou a área adversária, porém, só conseguiu finalizar com perigo numa falta cobrada por Bernard e espalmada pelo goleiro Espinoza. Mais uma vez o Atlético-MG mostrou pouco futebol e não conseguiu nem mesmo evitar esta derrota no Peru.

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FICHA TÉCNICA

CIENCIANO-PER 1 X 0 ATLÉTICO-MG

CIENCIANO - Espinoza; Nuñez, Amondarain, Becerra (Yovera) e Cristian Souza; Robles, Barreto e Martinich (Caparó); Hohberg (Romagnoli), Garcés (Succar) e Bandiera (Aguilar). Técnico: Horácio Melgarejo.

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ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Iván Román, Junior Alonso e Kauá Pascini; Tomás Pérez e Alexsander (Bernard); Gustavo Scarpa (Mateus Iseppe), Igor Gomes (Minda) e Renier (Luís Gustavo); Dudu (Cauã Soares). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOL - Bandiera, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Gustavo Scarpa (ATL).

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CARTÃO VERMELHO - Preciato (ATL).

ÁRBITRO - Yael Falcon Perez (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

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LOCAL - Estádio Garcilaso de la Vega, em Cuzco, no Peru (PER).

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