Atlético-MG oficializa a contratação do volante Fred, ex-Fenerbahçe

O impasse envolvendo a chegada do volante Fred no Atlético-MG chegou ao fim nesta sexta-feira. A diretoria do clube mineiro anunciou a contratação do jogador de 33 anos. O atleta acertou a rescisão com o Fenerbahçe, da Turquia, e assinou vínculo de três temporadas e meia.

Nas redes sociais, o clube tratou a vinda do jogador de uma forma bem-humorada relacionando o desfecho da transação a um drama folhetinesco com final feliz. Ao fim do vídeo, após colocar um par de chuteiras em uma mochila com a camisa atleticana, o jogador aparece com o uniforme alvinegro. Em seguida, a postagem é finalizada com a inscrição: "A novela acabou. Fred é do Galo".

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Pelo jogador, o Atlético-MG vai desembolsar cerca de 2 milhões de euros (algo em torno de R$ 11,9 milhões) ao clube turco. O contrato inclui ainda um acréscimo de 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) de bônus por metas esportivas estabelecidas.

Revelado pelo time de Belo Horizonte, o jogador chega para ser titular da equipe. Ele é o quarto reforço anunciado nesta janela de transferências. Antes dele, o clube trouxe o zagueiro Léo Duarte, o volante Castaño e ainda o atacante Thiago Borbas.

Após defender o Internacional, o jogador fez uma carreira extensa na Europa com passagens pelo Shaktar Donetsk e o Manchester United. No futebol turco desde 2022 ele agora acerta o seu retorno ao Brasil.

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Fred foi chamado para disputar duas Copas do Mundo pela seleção brasileira durante o período sob o comando do técnico Tite. Sofreu uma lesão em 2018, mas não foi cortado e continuou com o grupo. Em 2022, foi titular em alguns jogos e estava em campo na eliminação para a Croácia nas quartas de final, inclusive foi muito criticado por ser desarmado e não voltar para recompor no lance que originou o gol do empate croata na prorrogação.

O experiente meio-campista chega para ajudar a equipe em três competições neste segundo semestre. Na Copa Sul-Americana, o time venceu o primeiro jogo das oitavas de final diante do Red Bull Bragantino e garante vaga com um empate na partida de volta na próxima semana na Arena MRV. Classificado nas quartas de final da Copa do Brasil, o time alvinegro terá o rival Cruzeiro pela frente em dois confrontos eliminatórios.

Já no Campeonato Brasileiro, os atleticanos fazem uma campanha de recuperação. Na 11ª colocação, com 29 pontos, a equipe luta para tentar encostar no pelotão de frente do torneio, liderado de forma isolada pelo Palmeiras, com 48 pontos.