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Atlético-MG ganha do Cienciano, vira líder e decide a vida na Sul-Americana em casa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 21:16:00 Editado em 21.05.2026, 21:24:01
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O Atlético-MG venceu o Cienciano pelo placar de 2 a 0, na noite desta quinta-feira (21), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a vitória dentro de casa, o Atlético-MG somou sete pontos e saltou diretamente para a liderança isolada do Grupo B.

O time comandado por Eduardo Domínguez figura em situação de igualdade na pontuação com o Puerto Cabello-VEN e com o próprio Cienciano, mas assume o posto mais alto da chave por levar a melhor nos critérios de desempate.

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O Atlético-MG volta a focar na agenda da competição internacional na próxima semana para tentar carimbar a vaga definitiva para a etapa de mata-mata. O Atlético-MG enfrentará o Puerto Cabello no dia 27, às 19h, novamente atuando na Arena MRV. Uma nova vitória diante do seu torcedor assegura a classificação para a próxima fase.

O clube brasileiro obteve o triunfo por meio de uma postura ofensiva e eficiente na etapa inicial, balançando as redes com Renan Lodi e Bernard. O resultado era considerado obrigatório para as pretensões do time mineiro, uma vez que o grupo iniciou a jornada na última colocação e precisava dos três pontos para evitar a eliminação precoce.

A etapa inicial apresentou uma dinâmica movimentada, com espaços para as investidas ofensivas de ambos os lados, mas com amplo predomínio das ações por parte do Atlético-MG. A equipe mineira abriu a contagem aos 26 minutos, quando Cuello efetuou um cruzamento preciso vindo pelo setor direito e Renan Lodi surgiu na segunda trave para finalizar de primeira.

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Pouco tempo depois, em jogada parecida, Cuello cruzou novamente da direita e Bernard apareceu para completar para as redes e ampliar o placar, que poderia ter sido maior se Cassierra não desviasse um chute do próprio Bernard no fim do período.

No segundo tempo, o ritmo técnico do confronto diminuiu, com o Cienciano tentando adiantar suas linhas e o Atlético-MG administrando o resultado através da posse de bola. O goleiro Everson trabalhou com segurança aos 20 minutos ao defender uma cabeçada de Bandiera de dentro da área após investida peruana.

O time da casa respondeu em sequência com descidas rápidas de Renan Lodi e Victor Hugo, que quase ampliou em um rebote defendido e em uma finalização rente à trave, selando a manutenção do resultado positivo.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 0 CIENCIANO

ATLÉTICO-MG - Éverson; Natanael, Júnior Alonso, Ruan (Lyanco) e Renan Lodi; Maycon (Alan Franco), Alexsander (Dudu) e Cuello (Mamady Cissé); Bernard (Victor Hugo), Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

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CIENCIANO - Espinoza; Nuñez (Martinich), Becerra, Amondarain (Aguilar) e Caparó (Yovera); Robles, Barreto, Hohberg (Romagnoli) e Cristian Souza; Bandiera (Cavero) e Garcés. Técnico: Horacio Melgarejo.

GOLS - Renan Lodi, aos 26, e Bernard, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nuñez e Aguilar (Cienciano); Maycon, Bernard, Cuello e Lyanco (Atlético-MG).

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ÁRBITRO - Carlos Ortega (COL).

PÚBLICO - 18.245 presentes.

RENDA - R$ 796.789,27.

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LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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