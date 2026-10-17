Atlético-MG fura bloqueio do Coritiba, vence mais uma em casa e segue na cola do G-4
O Atlético-MG encontrou um Coritiba fechado, mas conseguiu furar a defesa e venceu por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O único gol da partida foi marcado por Igor Gomes na reta final do segundo tempo. A partida, acompanhada por 25 mil torcedores, foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Atlético agora está há seis jogos invicto, sendo quatro vitórias e dois empates. Foi a terceira vitória seguida em casa, condição em que tem dez vitórias, cinco empates e só uma derrota. Com 50 pontos, segue colado no G-4, buscando vaga direta à fase de grupos da Libertadores.
Já o Coritiba não vence há seis jogos, sendo dois empates e quatro derrotas. Além disso, foi o 11º jogo seguido sofrendo gol. Com 39 pontos, ainda está em situação confortável em relação à zona de rebaixamento, mas o sinal de alerta está ficando mais forte.
O Atlético dominou as ações no primeiro tempo. Igor Gomes assustou quando tentou cruzar da esquerda e acabou acertando a parte de cima do travessão. Depois, Cissé arriscou de longe, mas um pouco fraco, facilitando a defesa.
O Coritiba, fechado na defesa, teve uma ou outra escapada, mas não aproveitou. Lavega foi acionado na esquerda da área, mas escorregou na hora do chute e mandou fraco, sem perigo.
A principal chance foi do Atlético, que esbarrou no goleiro Pedro Morisco. Thiago Borbas recebeu livre na linha da grande área, na meia-lua, girou e ficou de frente. Ele chutou no canto, mas Morisco fez grande defesa.
No segundo tempo, o panorama não mudou. Após cruzamento rasteiro da direita, Igor Gomes chutou de primeira, mas Pedro Morisco salvou novamente, com a bola vindo no contrapé. O Coritiba respondeu com boa chegada na direita e chute de Paulo Roberto, com desvio, dificultando a defesa de Gabriel Delfim.
Aos 11 minutos, o Atlético até balançou a rede com Kauã Pascini, que completou cruzamento rasteiro na esquerda, mas em impedimento. Mas aos 32, o gol saiu. A bola chegou em Natanael na quina direita da área. Ele cruzou rasteiro, achando Igor Gomes, que chutou de primeira, por baixo, no contrapé de Morisco, que desta vez não conseguiu defender.
O Coritiba avançou o time nos últimos minutos e assustou com cabeçada de Tiago Cóser, para fora, e chute bloqueado de Tinga na grande área. Com os espaços, o Atlético quase fez o segundo em chute de Reinier, que foi no cantinho, mas Pedro Morisco evitou o gol. No último lance, Victor Hugo saiu cara a cara, mas o goleiro fez outra grande defesa.
O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, às 19h, quando visita o Montevideo City Torque, do Uruguai, no estádio Centenário, na capital Montevidéu. Na partida de ida, o time brasileiro venceu por 3 a 0 e agora pode perder por até dois gols para avançar à final.
Na 32ª rodada do Brasileirão, o Atlético joga na segunda-feira (26), às 20h, em visita ao Flamengo no Maracanã, no Rio. Já o Coritiba terá a semana livre e enfrenta o Grêmio, também na segunda (26), às 19h30, no Couto Pereira.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 X 0 CORITIBA
ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Kauã Pascini (Renan Lodi); Alexsander, Tomás Pérez (Castaño), Cissé (Victor Hugo) e Igor Gomes; Thiago Borbas (Reinier) e Minda (Cuello). Técnico: Eduardo Domínguez.
CORITIBA - Pedro Morisco; Bustos (Tinga), Jacy, Tiago Cóser e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez (Nicolás Fonseca) e Josué; Pedro Rocha (Ocampo), Paulo Roberto (Rodrigo Rodrigues) e Lavega (Breno Lopes). Técnico: Fernando Seabra.
GOLS - Igor Gomes, aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo (Coritiba).
ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).
PÚBLICO - 25.085 torcedores.
RENDA - R$ 1.226.342,86.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).