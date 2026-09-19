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Atlético-MG fica no empate com a Chapecoense e pode ver G-4 do Brasileirão se distanciar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Atlético-MG e Chapecoense empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, em jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), os mineiros dominaram as ações ofensivas, mas tiveram um gol anulado e viram o adversário abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo com Túlio Eduardo. Na etapa final, porém, buscaram o empate com Cassierra, que voltou a marcar após quatro meses.

Com o resultado, o Atlético chegou a 40 pontos e pode ver o G-4 ficar mais distante. A Chapecoense, com 18 pontos, segue na última colocação, em situação bem complicada apesar da melhora recente do time.

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Logo nos primeiros minutos, o Atlético quase abriu o placar com Alexsander, que tentou por cobertura, mas acertou o travessão. Em outra boa chegada, Natanael cruzou rasteiro da direita e Fred chutou de primeira, mas Dudu se jogou para tirar em cima da linha.

O Atlético dominava as ações ofensivas e balançou a rede aos 21 minutos, mas teve o gol anulado. Cuello avançou perto da quina direita da área e achou belo passe rasteiro para Alexsander, que só completou na segunda trave. O VAR, porém, assinalou impedimento em lance bem complicado.

Nos minutos finais, a Chapecoense passou a ter chegadas perigosas. Primeiro com Giovanni Augusto, que teve chute de fora da área desviado. Depois, Dudu recebeu na área, limpou bem a marcação com dois toques rápidos e só não fez o gol porque Gabriel Delfim fez bela defesa.

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Mas a pressão deu resultado e o time catarinense abriu o placar aos 43 minutos. Túlio Eduardo iniciou a jogada e acionou Giovanni Augusto na esquerda. O meia cruzou na segunda trave para Dudu, que dominou bem e cruzou rasteiro para a pequena área, encontrando novamente Túlio Eduardo que só completou.

Apesar de continuar com o controle do jogo no segundo tempo, as chances claras do Atlético diminuíram bastante. Mas aos 23 minutos o empate saiu. Bernard recebeu na esquerda e cruzou baixo na primeira trave. Cassierra apareceu bem entre dois marcadores para desviar e mandar a bola no cantinho.

O gol motivou os mineiros, que quase viraram logo depois. Cuello venceu na corrida, invadiu a área e chutou no lado de fora da rede. Em outro lance parecido, Cuello venceu na corrida de novo, chutou em cima do goleiro, e depois ficou sem ângulo. Ele tocou para Dudu, livre na marca do pênalti. O atacante chutou, mas Bruno Matias tirou em cima da linha.

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O Atlético seguiu no ataque buscando a virada, principalmente com chutes de fora da área. Quem teve uma última chance clara para sair vencedor foi a Chapecoense. Garcez arrancou em velocidade acompanhado da marcação, invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado, rasteiro. A bola tirou tinta da trave, mas foi para fora, confirmando o empate.

Com a Data Fifa, os times terão bom tempo para recuperação e preparação visando os próximos jogos. O Atlético joga apenas em 3 de outubro, sábado, às 18h30, quando recebe o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 21ª rodada. Na 28ª rodada, visita o Athletico na quinta-feira (8), às 20h.

Já a Chapecoense volta a campo pela 28ª rodada em 7 de outubro, quarta-feira, às 20h, diante do Vitória no Barradão, em Salvador (BA). Os catarinense também têm um jogo atrasado pela 21ª rodada, contra o Vasco, mas ainda sem data definida.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 CHAPECOENSE

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Kauã Pascini (Renan Lodi); Alexsander (Dudu), Maycon (Castaño) e Fred; Cuello, Minda (Cassierra) e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

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CHAPECOENSE - Anderson; Dudu (Bruno Matias), Kauan, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Fernando); Camilo, Yago Felipe (David) e Giovanni Augusto (Miguel Carvalho); Garcez, Túlio Eduardo (Bolasie) e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Túlio Eduardo, aos 43 minutos do primeiro tempo. Cassierra, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitão e Alexsander (Atlético-MG). Fernando (Chapecoense).

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ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

PÚBLICO - 35.844 torcedores.

RENDA - R$ 1.865.150,25.

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LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

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Atlético-MG chapecoense Futebol
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