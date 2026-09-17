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Atlético-MG faz série de provocações nas redes sociais após eliminar Santos na Sul-Americana

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Atlético-MG não poupou as provocações após eliminar o Santos nos pênaltis e avançar às semifinais da Copa Sul-Americana. Nas redes sociais, o clube usou do humor para alfinetar o adversário e, além disso, o camisa 10 Neymar.

Apesar de ser desfalque em campo, por uma lesão na coxa direita após o clássico contra o rival Palmeiras na Copa do Brasil, o atacante virou alvo das afrontas por falas na partida de ida.

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Na Vila Belmiro, o Santos venceu o clube mineiro por 2 a 0. Neymar não deixou barato e, diretamente de um camarote onde acompanhava a partida, disparou provocações aos torcedores atleticanos. "Eu, sem joelho, ainda sou melhor que todo mundo do seu time! Eu não jogo contra time pequeno", disse o jogador.

Após a partida, o clube publicou, em referência ao filme da Disney "Procurando Nemo", a imagem de galo atrás de um peixe com a frase "Procurando Ney". Na legenda da postagem, os mineiros ainda escreveram: "Hora de separar os homens dos meninos! Aprenda a respeitar o colossal Clube Atlético Mineiro."

Em partida de seis gols, na Arena MRV, o Atlético venceu por 4 a 2 o Santos, levando a partida para os pênaltis. Nas penalidades, a estrela do goleiro Gabriel Delfim brilhou ao defender 3 cobranças e classificar o clube mineiro por 3 a 1. A atuação foi alvo de trocadilho com o sobrenome do arqueiro: "Gabriel 'Deufim' à classificação do Santos", escreveu a equipe em suas redes.

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Tatuagens do camisa 10, briga entre os mascotes, sardinha enlatada e até mesmo astrologia também foram usados para provocar o clube paulista.

Na manhã desta quinta-feira, o Atlético publicou um "Horóscopo do dia". Com o signo de peixes, o clube escreveu "Previsão de mar revolto para quem passou a semana nadando de braçada na própria conversa" e aproveitou para mais uma citação ao camisa 10: "No amor, desconfie de quem promete se jogar de joelho no gramado e some assim que o barco afunda. Foi assim que muito peixe acabou virando moqueca." Já o signo de aquário resguardou apenas uma singela frase: "Lugar de peixe."

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