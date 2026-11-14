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Atlético-MG empata sem gols com o Mirassol e perde chance de entrar no G-6

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em confronto com situações indefinidas no Campeonato Brasileiro, Mirassol e Atlético-MG empataram sem gols na noite deste sábado, abrindo a 35ª rodada, no Estádio José Maria de Campos Maia. Diante da possibilidade de não pontuar, o empate ameniza a situação.

O Mirassol entrou em campo tentando se aproximar dos 45 pontos, para afastar a chance de queda para a Série B, mas ainda terá outras três oportunidades, duas delas fora de casa. Alcançando 41 pontos, segue em 14º lugar, quatro pontos à frente do Corinthians, que abre o Z-4.

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Já o Atlético interrompeu a sequência de reveses após perder fôlego, mas está há quatro jogos sem vencer. O empate leva o time de Belo Horizonte a 51 pontos, na sétima posição, tendo Athletico, com 54, e Bahia, com 53, em vantagem para disputar uma vaga na Libertadores.

Tentando se afastar da zona de rebaixamento a qualquer custo, o Mirassol entrou em campo sonhando com a vitória, e tentando se aproveitar do momento que vive o Atlético-MG, praticamente com foco total no próximo final de semana, quando disputa o título da Sul-Americana.

Vindo de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, os mineiros fizeram jogo duro, já que conquistar uma vaga para próxima Libertadores pela tabela geral ainda é uma possibilidade. O primeiro tempo do confronto no interior foi disputado, mas com poucas chances de gol. O risco de não pontuar, para ambos os lados, também era motivo de preocupação.

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Na volta do intervalo, o Mirassol começou melhor, mas Bernard respondeu em finalização com desvio. Em seguida, Bruno Santos finalizou de primeira e carimbou o travessão, com Lucas Oliveira aproveitando o rebote e mais uma vez carimbando o poste de Everson. O Atlético ainda subiu o tom na última meia hora do confronto, mas nada de bola na rede. No fim, Edson Carioca ainda foi expulso de campo por reclamação.

O Atlético-MG volta a campo na disputa do título da Copa Sul-Americana, pela qual enfrenta o Boca Juniors-ARG, no sábado, às 19h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. O Mirassol encara o Fluminense, no domingo, pela 36ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, a partir das 18h30.

FICHA TÉCNICA

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MIRASSOL 0 X 0 ATLÉTICO-MG

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Denilson (Chico Kim) e Shaylon (Eduardo); Carlos Eduardo (Edson Carioca), Bruno Santos e Alesson (Fernandinho). Técnico: Rafael Guanaes.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Léo Duarte, Ruan (Vitor Hugo) e Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Fred (Cissé); Cuello (Dudu), Cassierra e Bernard (Alexsander). Técnico: Eduardo Domínguez.

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CARTÕES AMARELOS - Neto Moura, Alesson e José Aldo (Mirassol).

CARTÕES VERMELHO - Edson Carioca (Mirassol).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

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PÚBLICO - 7.277 torcedores.

RENDA - R$ 186.680,00.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

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