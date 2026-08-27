Atlético-MG denuncia Kaio Jorge: 'Risco de incapacitar permanentemente o colega de profissão'

O Atlético-MG acionou o STJD contra o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, após lance polêmico com o zagueiro Ruan Tressoldi. O clube mineiro ingressou com uma Notícia de Infração e pede denúncia do centroavante após falta sobre o defensor no clássico mineiro no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na Notícia de Infração, o time alvinegro classificou o lance como grave e apontou "crueldade" na ação de Kaio Jorge. O clube utiliza como base o artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pede que o atacante seja denunciado por agressão física, infração prevista no artigo 254-A do código.

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"Importa destacar que quedas nas condições em que Ruan Tressoldi foi violentamente lançado ao solo, sem qualquer controle sobre o próprio corpo e com impacto direto na região da cabeça e do pescoço, expõem o atleta a riscos gravíssimos, desde lesões cerebrais traumáticas até lesões medulares que, em situações extremas, podem resultar em paraplegia ou tetraplegia permanente. Ao agir dessa forma com frieza e deliberação, Kaio Jorge assumiu integralmente o risco concreto de incapacitar permanentemente um colega de profissão."

Na manifestação encaminhada ao STJD, o Atlético-MG também menciona supostos episódios anteriores envolvendo Kaio Jorge em disputas consideradas violentas contra o clube em outros clássicos. Para o time mineiro, o histórico reforça a necessidade de punição diante de uma nova conduta considerada irregular.

Agora, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva irá analisar a Notícia de Infração apresentada pelo Atlético-MG. O órgão poderá acolher o pedido e apresentar uma denúncia contra o jogador cruzeirense ou decidir pelo arquivamento do caso.

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A jogada aconteceu logo no primeiro minuto do duelo. Em uma disputa de bola pelo alto, Ruan Tressoldi subiu para tentar cortar a bola de cabeça e acabou atingido pelo atleta cruzeirense. O defensor foi desequilibrado e caiu de cabeça no gramado após o choque.

O zagueiro tentou permanecer na partida, mas apresentou confusão mental e tontura, precisando ser substituído e encaminhado para o hospital para a realização de exames após a abertura do protocolo de concussão.