Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Atlético-MG denuncia Kaio Jorge: 'Risco de incapacitar permanentemente o colega de profissão'

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Atlético-MG acionou o STJD contra o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, após lance polêmico com o zagueiro Ruan Tressoldi. O clube mineiro ingressou com uma Notícia de Infração e pede denúncia do centroavante após falta sobre o defensor no clássico mineiro no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na Notícia de Infração, o time alvinegro classificou o lance como grave e apontou "crueldade" na ação de Kaio Jorge. O clube utiliza como base o artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pede que o atacante seja denunciado por agressão física, infração prevista no artigo 254-A do código.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Importa destacar que quedas nas condições em que Ruan Tressoldi foi violentamente lançado ao solo, sem qualquer controle sobre o próprio corpo e com impacto direto na região da cabeça e do pescoço, expõem o atleta a riscos gravíssimos, desde lesões cerebrais traumáticas até lesões medulares que, em situações extremas, podem resultar em paraplegia ou tetraplegia permanente. Ao agir dessa forma com frieza e deliberação, Kaio Jorge assumiu integralmente o risco concreto de incapacitar permanentemente um colega de profissão."

Na manifestação encaminhada ao STJD, o Atlético-MG também menciona supostos episódios anteriores envolvendo Kaio Jorge em disputas consideradas violentas contra o clube em outros clássicos. Para o time mineiro, o histórico reforça a necessidade de punição diante de uma nova conduta considerada irregular.

Agora, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva irá analisar a Notícia de Infração apresentada pelo Atlético-MG. O órgão poderá acolher o pedido e apresentar uma denúncia contra o jogador cruzeirense ou decidir pelo arquivamento do caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jogada aconteceu logo no primeiro minuto do duelo. Em uma disputa de bola pelo alto, Ruan Tressoldi subiu para tentar cortar a bola de cabeça e acabou atingido pelo atleta cruzeirense. O defensor foi desequilibrado e caiu de cabeça no gramado após o choque.

O zagueiro tentou permanecer na partida, mas apresentou confusão mental e tontura, precisando ser substituído e encaminhado para o hospital para a realização de exames após a abertura do protocolo de concussão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético-MG Copa do Brasil cruzeiro Futebol Kaio Jorge stjd
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV