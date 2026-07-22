Atlético-MG cede o empate ao Bahia e frustra retorno no Brasileirão

Galo saiu na frente com Ruan, mas Ademir marcou na etapa final e garantiu o 1 a 1 na Arena MRV pela 19ª rodada

Depois de 40 dias sem jogos oficiais, o Atlético-MG se preparou para o retorno do Campeonato Brasileiro, com direito a promoção de ingressos e festa na recepção. Em campo, o time até ia bem e terminou a primeira etapa em vantagem, mas voltou mal do intervalo e acabou cedendo o empate por 1 a 1 para o Bahia, nesta terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada.

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Durante os primeiros 45 minutos, o time se impôs no setor ofensivo, principalmente com Cuello e explorou bem o jogo aéreo, abrindo o placar com Ruan. Entretanto, o time voltou sonolento para a segunda etapa e foi surpreendido pelo Bahia, que foi superior boa parte e buscou o empate com Ademir. No último lance, o time mineiro ainda contou com a sorte, ao ver a cabeçada de David Duarte parar no travessão.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, seguindo no meio da tabela, com 25 pontos. Já o Bahia segue na cola do G-5, com 30 pontos.

O Atlético-MG volta a campo agora no domingo, quando visita o Palmeiras, às 19h30, no Nubank Parque, em São Paulo (SP). Mais cedo, às 16h, o Bahia recebe o Corinthians, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

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O confronto começou bem estudado e com as duas equipes apostando nas velocidades dos seus pontas. O Atlético-MG acionava o Cuello pelo lado direito, enquanto o Bahia apostava no contra-ataque com Ademir. O time da casa levava vantagem nas disputas e principalmente pelo alto. Cassierra finalizou dentro da área, a bola desviou na defesa e tirou tinta da trave.

A resposta baiana também veio pelo alto, em cabeçada de Willian José, que carimbou a baliza superior. Antes, Everson se esticou todo para defender o chute de Erick Pulga, após saída errada de Lyanco. Quando o duelo parecia ir para o intervalo zerado, enfim o Atlético-MG conseguiu o espaço que queria e abriu o placar. Bernard cruzou e Ruan cabeceou no contrapé do goleiro para marcar, aos 45 minutos.

O Bahia aproveitou a sonolência do Atlético-MG na volta do intervalo. Acelerando as jogadas, foi pegando a defesa desprevenida e quase igualou com Erick Pulga, parando em Everson. Depois Erick cabeceou por cima do gol. A pressão veio surtir efeito aos 11 minutos. Marcando a saída de bola, Ruan dominou mal e foi desarmado por Nestor, que acionou Ademir na área para empatar a partida.

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Depois do gol, o time mineiro se desorganizou. Ofensivamente, Cuello já não era mais a válvula de escape, sendo duplamente marcado, e deixando espaço para o contra-ataque. O Bahia até foi superior no decorrer da partida, porém faltou efetividade para concluir. Na reta final, o Atlético-MG formou uma blitz, mas viu Cassierra tirar tinta do travessão e Cuello parar em boa defesa de Ronaldo. No último lance, David Duarte carimbou o trave, para sorte mineira.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 1 BAHIA

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ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Maycon (Cissé), Victor Hugo (Dudu), Tomás Pérez, Cuello e Bernard (Reinier); Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santiago Mingo (Marcos Victor) e Zé Guilherme (Iago); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir (Everton Ribeiro), William José (Ruan Pablo) e Erick Pulga (Kauê Furquim). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Ruan, aos 45 minutos do primeiro tempo. Ademir, aos 11 minutos do segundo tempo.

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ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Zé Guilherme.

RENDA - R$ 1.578.191,09.

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PÚBLICO - 31.018 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).