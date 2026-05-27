Atlético-MG bate Puerto Cabello-VEN e avança às oitavas da Copa Sul-Americana

O Atlético-MG continua firme na disputa da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, na Arena MRV, no encerramento da fase de grupos, venceu por 1 a 0 o Puerto Cabello-VEN, em duelo pela válido pela sexta rodada do Grupo B. O gol foi marcado por Bernard. Com o resultado, os mineiros foram aos 10 pontos e ficaram na liderança. Os venezuelanos terminaram com sete, na lanterna e eliminados.

No outro jogo do grupo, o Cienciano-PER empatou em casa por 1 a 1 com o Juventud-URU e confirmou a segunda posição, com oito pontos, deixando os uruguaios em terceiro, também com sete.

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Precisando vencer para seguir na competição, o Atlético começou o jogo tendo mais posse, mas sem ter criatividade. Ainda assim, foi o Puerto Cabello quem teve a primeira boa chance: Vargas avançou pela direita e chutou rasteiro com força, parando em defesa de Everson. A resposta veio em batida cruzada de Renan Lodi da entrada da área, que saiu próxima à trave esquerda.

Os venezuelanos, mesmo mais acuados, tiveram nova oportunidade. Flores disparou na direita e finalizou cruzado, esbarrando novamente no goleiro atleticano. Os mineiros, apesar de apoiados pelo fator casa, não foram criativos o suficiente na primeira etapa, ficando presos na marcação adversária e mantendo o placar zerado ao intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG promoveu a entrada de Dudu na vaga de Minda, enquanto o Puerto Cabello manteve a base. A troca aumentou a ofensividade e, assim, quase saiu o primeiro gol: Bernard recebeu de Dudu na entrada da área, girou e obrigou Graterol a fazer defesaça. O próprio Dudu também tentou e parou no goleiro.

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De tanto insistirem, os mineiros foram recompensados. Bernard pegou sobra na intermediária, dominou e soltou um petardo, acertando o canto direito, aos 16 minutos.

Vieram mudanças dos dois lados, cada um com seu intuito, mas os donos da casa voltaram a assustar. Natanael recebeu de Cuello pela direita e bateu forte, parando no travessão. Depois, Cissé cruzou rasteiro pela direita e Cassierra desviou de primeira, parando na trave.

No fim de semana, os atleticanos voltam a jogar pela 18ª rodada do Brasileirão. No domingo vão até o Rio para enfrentar o Vasco, em São Januário, a partir das 16 horas.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 PUERTO CABELLO-VEN

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon (Alexsander), Victor Hugo (Alan Franco) e Bernard (Cissé); Cuello (Lyanco), Cassierra e Alan Minda (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

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PUERTO CABELLO-VEN - Joel Graterol; Jefre Vargas (Edwuin Pernía), Stefan Obradovic, Jiovany Ramos e Roberto Rosales (Heiber Linares); Gustavo González, Júnior Moreno (Jhon Marchán) e Daniel Saggiomo; Robinson Flores, Andrés Ponce e Jean Franco Castillo. Técnico: Eduardo Saragó.

GOL - Bernard, aos 16 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Renan Lodi e Natanael (Atlético-MG); Robinson Flores, Roberto Rosales, Andrés Ponce e Heiber Linares (Puerto Cabello).

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ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

RENDA - R$ 1.069.986,96.

PÚBLICO - 24.656 torcedores.

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LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).