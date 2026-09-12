Atlético-MG atropela reservas do Fluminense e encerra série invicta do rival no Brasileirão

O Atlético-MG precisou de apenas 20 minutos no segundo tempo para transformar uma partida equilibrada em um placar elástico. Com gols de Reinier, Cuello e Vitão - Castillo descontou no fim -, o Galo venceu o Fluminense por 3 a 1, neste sábado, na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado encerrou a sequência de nove partidas sem derrota do Fluminense na competição. A vitória encerrou uma sequência de duas derrotas do Atlético, que chegou aos 39 pontos e voltou a se aproximar do grupo da Libertadores. O Tricolor permanece com 45 e corre o risco de deixar o G-4 no complemento da rodada.

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Com uma formação praticamente reserva por causa da Libertadores, o time carioca até começou melhor, mas desmoronou depois do intervalo e não conseguiu reagir à mudança de postura do adversário.

O Fluminense criou as primeiras oportunidades. Lucho Acosta arriscou de fora da área, Savarino acertou a trave e Guilherme Arana obrigou Gabriel Delfim a trabalhar. Depois da pressão inicial, o Atlético equilibrou o confronto e passou a ocupar o campo ofensivo.

Castaño tentou de longa distância, enquanto Cuello avançou pela direita e encontrou Fred dentro da área. O volante finalizou de primeira e assustou Fábio. Reinier também teve uma oportunidade ao tentar encobrir o goleiro tricolor, mas o primeiro tempo terminou sem gols.

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A história mudou aos 15 minutos da etapa final. Cuello invadiu a área e recuou para Reinier, que acertou uma finalização de primeira no ângulo direito de Fábio. Um golaço para abrir o placar e incendiar a Arena MRV.

Apenas três minutos depois, Freytes falhou na saída de bola e Cuello aproveitou. O atacante roubou a posse, avançou e bateu rasteiro no canto para ampliar. Aos 35, Scarpa cobrou escanteio, Vitão cabeceou no travessão e, após uma disputa pela sobra, o próprio zagueiro finalizou para marcar o terceiro.

O Fluminense chegou a descontar, aos 45, com gol de Castillo, mas não teve forças e nem tempo para reverter o placar.

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PRÓXIMOS JOGOS

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira (16), às 19h, contra o Santos, na Arena MRV, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder a ida por 2 a 0, o Galo precisa vencer por três gols para avançar diretamente. Uma vitória por dois leva a decisão aos pênaltis.

O Fluminense visita o Platense na terça-feira (15), às 19h, no Estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina, pela volta das quartas de final da Libertadores. O Tricolor venceu o primeiro confronto por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Vitor Hugo, Vitão e Pascini; Alan Franco (Maycon), Kevin Castaño (Cissé) e Fred; Bernard (Gustavo Sarpa), Cuello (Igor Gomes) e Reinier (Cassierra). Técnico: Eduardo Domínguez.

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FLUMINENSE - Fábio; Júlio Fidélis (Jemmes), Igor Rabello, Freytes e Guilherme Arana; Otávio (Ganso), Nonato e Lucho Acosta (Hércules); Savarino (Riquelme Felipe), Canobbio (Serna) e Castillo. Técnico: Marcão.

GOLS - Reinier, aos 15, e Cuello, aos 18, Vitão, aos 35, e Castillo, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Franco (Atlético-MG); Otávio e Castillo (Fluminense).

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ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.202.952,09.

PÚBLICO - 20.073 torcedores.

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LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).