Atlético-MG atropela Grêmio e encosta no G-6 do Brasileirão

Galo domina em casa, vence por 3 a 0 e deixa o Tricolor gaúcho pressionado na luta contra o rebaixamento

O Atlético-MG conquistou uma vitória importantíssima na tarde deste domingo, quando jogando na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão, superou o Grêmio por 3 a 0, com direito a dois gols de Cuello.

Com o resultado, o time mineiro foi a 32 pontos e ficou muito próximo do G-6. Do outro lado, o time gaúcho estacionou em 25 e agora fica apertado na briga contra o rebaixamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Flamengo goleia Mirassol e fica a três pontos do líder Palmeiras

O duelo direto em Belo Horizonte começou quente. Precisando vencer para se recuperar na tabela, o Atlético-MG se lançou ao ataque e criou boas chances nos minutos iniciais vindas de Renan Lodi, que pecou na pontaria. A pressão mineira, entretanto, surtiu efeito.

Aos 18, Igor Gomes cobrou escanteio na medida para Vitor Hugo, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o time da casa. Após o gol, o Grêmio ainda tentou reagir, mas não conseguiu encontrar objetividade no ataque. Do outro lado, o Atlético-MG se fechou atrás e foi para o intervalo em vantagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na volta para a segunda etapa, o time mineiro passou a administrar mais o resultado, dando chances ao Grêmio, que quase empatou a partida aos 14, com Amuzu, que parou em boa defesa de Everson. Porém, quem voltou a celebrar foi o time da casa. Aos 17, a defesa gaúcha vacilou, Cuello recebeu na direita e mandou uma bomba, ampliando o marcador.

E não demorou para sair o terceiro. Logo depois, aos 20, Bernard recebeu na esquerda, tentou bater, foi bloqueado, mas a bola sobrou para Cuello, que mais uma vez, não desperdiçou e fez a festa da torcida do Atlético-MG.

O time mineiro ainda quase fez mais um aos 33, mas Weverton fez duas grandes defesas. Nos minutos finais, o Atlético-MG voltou a trocar mais passes e administrar a posse de bola, sem dar muitas chances ao Grêmio, que seguiu sem objetividade e amargou mais uma derrota no Brasileirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As equipes voltam a campo para a 24ª rodada do Brasileirão apenas no próximo fim de semana. No sábado, o Atlético-MG vai até o Beira-Rio para encarar o Internacional, a partir das 19h30. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Grêmio visitar o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

⚽ Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Antes, nesta quarta-feira, o time mineiro volta à Arena MRV para encarar o Red Bull Bragantino, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, em Bragança Paulista, o Atlético-MG venceu por 1 a 0 e tem a vantagem do empate em busca da classificação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodi; Cissé (Castaño), Alan Franco (Maycon), Victor Hugo (Dudu) e Igor Gomes (Bernard); Cuello (Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO - Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Kannemann), Wallace e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Noriega, Nardoni (Krovinovic) e Dodi (Gabriel Mec); Pavón (Tetê), Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luis Castro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Vitor Hugo, aos 18 minutos do primeiro tempo. Cuello, aos 17 e 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pavón, Preciado, Cissé, Renan Lodi, Kannemann, Pedro Gabriel,

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 1.630.895,15.

PÚBLICO - 30.126 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).