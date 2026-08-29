Atlético-MG aposta em reservas e ganha do Vitória antes de jogo decisivo na Copa do Brasil

Mesmo com um time totalmente reserva, o Atlético-MG ganhou por 2 a 1 do Vitória, neste sábado, na Arena MRV, pela abertura da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Borbas marcou no primeiro tempo e Reinier completou o placar na segunda etapa, com Erick descontando no fim. A vitória foi tranquila do time mineiro, que agora foca na Copa do Brasil.

Com 36 pontos, o Atlético-MG encosta no G-6 e pode sonhar em brigar por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Pelo Brasileirão são sete jogos sem perder, com quatro vitórias e três empates. Já são 13 jogos sem derrotas contando jogos pela Copa do Brasil e sul-americana. O Vitória, que poupou alguns jogadores, vinha de derrota por 2 a 0 para o Bahia no clássico e continua com 29, em posição intermediária.

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Agora eles viram a chave e voltam as atenções para os jogos de volta das quartas da Copa do Brasil. O Atlético-MG recebe, terça-feira, às 21h30, o rival Cruzeiro na Arena MRV, onde quem vencer avança, porque o primeiro jogo, disputado no Mineirão, terminou empatado por 1 a 1.

O Vitória retorna ao Barradão, onde tem se mostrado forte, para tentar reverter a vantagem do Vasco, que venceu no Rio por 1 a 0. Ou devolve o placar e leva a disputa da vaga aos pênaltis, ou então, vence por dois de diferença para avançar direto.

Os mineiros entraram em campo com mais disposição e rapidamente dominaram as ações e intimidaram o Vitória, incapaz de armar contra-ataque. Depois de algumas tentativas, o Atlético-MG abriu o placar, contando com falha da defesa baiana.

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Minda cobrou escanteio do lado esquerdo, o zagueiro Cacá atrapalhou o goleiro Lucas Arcanjo e a bola sobrou para Reinier na segunda trave. Ele tocou em direção à área, Brítez tentou aliviar, porém, errou o chute e a bola sobrou de frente para Thiago Borbas. Ele chutou firme: 1 a 0, aos 24 minutos.

Foi o primeiro gol do atacante com a camisa atleticana, quebrando um jejum de 412 dias sem marcar. Seu último gol tinha sido ainda pelo Red Bull Bragantino na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, em 13 de julho de 2025.

No segundo tempo o Vitória ainda tentou marcar um pouco mais à frente, mas em nenhum momento levou perigo ao gol adversário. O Atlético fez a opção de esperar o momento certo pra ampliar, mesmo correndo risco na defesa.

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Aos 14 minutos, Gustavo Scarpa entrou no lugar de Thiago Borbas, descartando uma possível transferência para outro clube porque participou de sua 13ª partida pelo Atlético.

O segundo gol saiu aos 17 minutos, quando o zagueiro errou na cabeçada e a bola ficou nos pés de Reinier. Ele caminhou, invadiu a área e bateu no canto esquerdo de Lucas Arcanjo: 2 a 0. O Atlético-MG ainda teve duas boas chances para ampliar o placar, mas não conseguiu marcar.

Na pressão final, o Vitória diminuiu com Erick, aos 41 minutos, após a defesa mineira não aliviar dentro da área. Dois minutos depois, quase empatou num chute forte de Marinho e que o goleiro Gabriel Bonfim espalmou.

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Os dois times só vão jogar pelo Brasileirão na outra semana pela 26ª rodada. No sábado (5), o Atlético-MG vai até o MorumBis para enfrentar o São Paulo, a partir das 18h30. Na segunda-feira (7), o Vitória recebe no Barradão o Grêmio, às 20 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 VITÓRIA

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ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Preciado, Natanael, Vitão e Kauã Pascini; Tomás Pérez, Cissé e Alexsander (Vitor Hugo); Reinier (Cauã Soares), Thiago Borbas (Gustavo Scarpa) e Minda (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez (Mateus Silva), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Martínez (Erick) e Pochettino; Marinho, Alex Bruno (Renê) e Tarzia (Matheuzinho). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Thiago Borbas, aos 24 minutos do primeiro tempo; Reinier, aos 17, e Erick, aos 41 do segundo.

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CARTÕES AMARELOS - Preciado e Cissé (Atlético-MG); Tarzia (Vitória).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 1.053.636,80.

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PÚBLICO - 23.370 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).