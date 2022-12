Atlético-MG anuncia Bruno Fuchs até o fim de 2023: 'Estou em um grande clube'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Atlético-MG anunciou, neste sábado, o acerto com o zagueiro Bruno Fuchs para a temporada 2023. A chegada do defensor é um pedido do técnico Eduardo Coudet para substituir Júnior Alonso. O reforço vai vestir a camisa 13 e vem por empréstimo até dezembro.

continua após publicidade .

Campeão Olímpico nos Jogos de Tóquio, o atleta se junta a Paulinho como o segundo reforço apresentado pelo clube. Na apresentação, Bruno falou da influência que o técnico Coudet teve na sua vinda a Belo Horizonte já que os dois trabalharam juntos no Internacional.

"Estou em um grande clube e vou trabalhar com um profissional que já me conhece. Foi um treinador (Coudet) que me ajudou muito. Eu estava no pré-olímpico na época e ele já contava comigo. Quando retornei, me colocou para jogar. Sempre confiou no meu futebol", disse o atleta na sua apresentação na Cidade do Galo.

continua após publicidade .

Bruno Fuchs tem 23 anos e estava atuando no futebol russo, pelo CSKA Moscou. O Atlético-MG tem opção de compra ao final do vínculo de empréstimo. Atuar em um time de ponta como o time mineiro tem o sentido de retomada para o jovem atleta que teve problemas de contusões enquanto esteve no exterior.

"Passei por um momento difícil (por causa das lesões), mas estão tendo todo cuidado comigo. Estou na mão de grandes profissionais. Estamos realizando um planejamento para que seja uma temporada de muitos jogos", afirmou o reforço.