Atlético-MG abre 2 a 0, mas cede o empate ao Juventud e se complica na Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 21:13:00 Editado em 05.05.2026, 21:24:39
O Atlético-MG tinha tudo para ganhar um bom respiro no Grupo B da Copa Sul-Americana. Depois de abrir 2 a 0 no placar, cedeu a pressão do Juventud-URU e sofreu o empate por 2 a 2, nesta terça-feira, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada.

A verdade é que o Atlético-MG pouco fez para vencer a partida no Uruguai. Os dois gols saíram de cobranças de escanteios, com Minda, anotando um belo gol de cobertura após saída errada do goleiro, e Vitor Hugo, se antecipando à defesa. No restante, pouco se viu uma jogada trabalhada ou triangulações ofensivas em busca do gol. Na reta final, mesmo com três zagueiros, assistiu o Juventud abusar do jogo aéreo até conquistar o empate com Pablo Lago e Marcelo Pérez.

Com o resultado amargo, o Atlético-MG segue fora até da zona dos playoffs, em terceiro lugar, com quatro pontos, perdendo a chance de ultrapassar o Juventud, segundo colocado com cinco.

Agora o time de Eduardo Domínguez tem pouca margem para erro, encerrando os dois últimos jogos da Sul-Americana em casa diante do Cienciano-PER, no dia 21, e Puerto Cabello-VEN, no dia 27. No domingo, o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, na Arena MRV, na festa de despedida de Hulk.

Apesar de começar a partida com mais posse de bola, o Atlético-MG era inofensivo quando chegava próximo ao gol, com finalizações sem levar qualquer perigo ao goleiro uruguaio. Por outro lado, Everson teve que trabalhar e operou um milagre em chute à queima roupa de Roldán. Depois da pausa para reidratação, o duelo ficou mais equilibrado, com muitas disputas por espaço no meio de campo e poucas aparições no setor ofensivo.

Na reta final, com mais qualidade, o Atlético-MG subiu o tom e conseguiu abrir o placar. Maycon cobrou o escanteio, a defesa do Juventud afastou parcialmente e Minda, com um toque de extrema categoria, encobriu o goleiro, para marcar um belo gol, aos 36 minutos. Antes da ida ao intervalo, os donos da casa tentaram o abafa, mas a efetividade passou longe.

Na segunda etapa, o Atlético-MG apostou mais no contra-ataque e teve a chance de ouro para ficar confortável na partida, mas Cassierra, sozinho, chutou em cima do goleiro que já estava caído. Após o bom início, o time brasileiro se acomodou em campo e passou a atuar em rotação baixa, deixando o Juventud com a bola e rondando a área de Everson. Quando o time uruguaio criava volume, a bola parada fez valer novamente aos mineiros.

Scarpa cobrou escanteio na primeira trave e Vitor Hugo se antecipou para ampliar de cabeça, aos 30. Mas a paz durou pouco, logo na sequência, Cruz cruzou à meia altura e Pablo Lago, dividindo com os zagueiros, descontou, aos 32. Após o gol, os uruguaios se lançaram ao ataque, abusaram de cruzamentos na área, até que aos 41, Chagas cruzou na cabeça de Marcelo Pérez decretar o empate.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUD-URU 2 X 2 ATLÉTICO-MG

JUVENTUD - Sebastián Sosa; Morosini (Chagas), Pernicone, Más e Rabino; Roldán, Cecchini (Guerrero), Facundo Pérez (Pablo Lago) e Alejo Cruz; Mimbacas (Marcelo Pérez) e Boselli (Peralta). Técnico: Sergio Blanco.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco e Bernard (Gustavo Scarpa); Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Minda, aos 37 minutos do primeiro tempo. Vitor Hugo, aos 30, Pablo Lago, aos 32, Marcelo Pérez, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan.

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

Atlético-MG Copa Sul-Americana Futebol Juventud
