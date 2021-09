Atlético Goianiense não consegue passar pelo goleiro Walter e empata com o Cuiabá

Da Redação

Em uma noite inspirada do goleiro Walter, o Atlético Goianiense não passou de um empate sem gols com o Cuiabá, neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, na partida que encerrou a 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado pouco muda na tabela de classificação. Sem ganhar há cinco jogos, o Atlético Goianiense subiu para o 12.º lugar com 27 pontos, dois a menos que o Cuiabá, que é o 10.º colocado. O time mato-grossense defende uma invencibilidade de seis partidas.

O confronto começou movimentado e o Cuiabá criou a primeira chance logo aos três minutos. Após chutão de Walter, o meia Clayson dominou e passou para Elton, que finalizou em cima de Fernando Miguel. A resposta do Atlético Goianiense veio em voleio de André Luis por cima do gol.

O time goiano passou a dominar o jogo a partir dos 25 minutos e criou duas boas oportunidades, com João Lucas e Matheus Barbosa. Em ambas, Walter salvou o Cuiabá e garantiu o empate sem gols no primeiro tempo.

A etapa final foi mais morna, com o Atlético Goianiense ligeiramente melhor. Aos 27 minutos, André Luis ajeitou de calcanhar e Zé Roberto bateu por cima do travessão. Satisfeito com o empate, o Cuiabá se fechou e conseguiu frear as jogadas ofensivas dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 17 horas (de Brasília), pela 23.ª rodada. O Atlético Goianiense enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza, e o Cuiabá recebe o América-MG, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GOIANIENSE 0 x 0 CUIABÁ

ATLÉTICO GOIANIENSE - Fernando Miguel; Dudu (Arnaldo), Wanderson, Éder e Igor Cariús; Baralhas, Matheus Barbosa (Rickson) e João Paulo; Ronald (Janderson), Zé Roberto (Montenegro) e André Luis (Lucão). Técnico: Eduardo Barroca.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir (Camilo), Pepê e Cabrera (Max); Jonathan Cafu (Uillian Correia), Elton (Jenison) e Clayson (Felipe Marques). Técnico: Jorginho Campos.

CARTÕES AMARELOS - André Luis (Atlético Goianiense); Auremir, Camilo, Max e João Lucas (Cuiabá).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).