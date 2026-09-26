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Atlético-GO vence o Goiás, quebra jejum e fica no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro

Escrito por (via Agência Estado)
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O Atlético-GO enfim venceu o Goiás em 2026. Após quatro tentativas, que renderam até o vice-campeonato goiano diante do rival, os visitantes foram até o estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, e venceram por 1 a 0 na noite deste sábado (26). Guilherme Lopes, ainda no primeiro tempo, definiu o placar do jogo válido pela 30ª rodada que mantém o rubro-negro vivo na briga por acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

A vitória no clássico colocou os atleticanos na quinta colocação, com 49 pontos, vivo por uma das seis vagas que podem garantir o acesso. Por outro lado, o Goiás perdeu uma boa chance de buscar uma vitória diante de seu torcedor e segue em 11º lugar, com 42 pontos.

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O jogo começou sem favorito e foi para o intervalo com uma bola na rede. Netinho sobrou sozinho pela direita e levantou com muito capricho, para Guilherme Lopes surgir no meio da marcação e, de cabeça, abrir o placar do jogo, aos 32 minutos.

A segunda etapa voltou com um jogo equilibrado. Luiz Felipe teve a chance de empatar o confronto, mas parou em ótima defesa de Paulo Vitor, enquanto Marrony recebeu de Gustavo Coutinho e teve a chance de ampliar, mas acabou chutando para fora. De frente para o gol, Felipe Clemente desperdiçou outra oportunidade de empatar para o Goiás, novamente parando no goleiro rival.

Após o clássico, o Goiás entra em campo pela 31ª rodada na quinta-feira (1º), às 21h, visitando o Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, enquanto o Atlético-GO, no sábado (03), recebe o América, no Antônio Accioly.

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FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 X 1 ATLÉTICO-GO

GOIÁS - Tadeu; Rodrigo Soares (Nicolas), Luisão, Luiz Felipe e Djalma; Filipe Machado, Lourenço (Gegê) e Lucas Lima (Cadu); Jean Carlos (Wellington Rato), Kadu Sousa e Pedrinho (Felipe Clemente). Técnico: Mozart.

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ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Warley (Ewerthon), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Peixoto, Netinho (Cristiano) e Marrony (Henrique Freitas); Gustavo Maia (Tito), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Bruno José). Técnico: Roger Silva.

GOL - Guilherme Lopes, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lourenço, Luiz Felipe e Nicolas (Goiás); Netinho (Atlético-GO).

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ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

RENDA - R$ 192.215,00

PÚBLICO - 9.954 torcedores

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LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

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Atlético-GO Futebol Goiás serie b
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