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Atlético-GO vence o Cuiabá, conta com tropeços de rivais e vai aos playoffs da Série B

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Atlético-GO fez o dever de casa diante do Cuiabá e contou com tropeços de CRB e Goiás para garantir sua vaga nos playoffs do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0, neste sábado, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, garantiu a última vaga entre os seis primeiros e encara o rival Vila Nova.

O gol de Terans fez o Atlético-GO chegar a 61 pontos, enquanto o rival Goiás foi superado por 3 a 1 pelo Sport e o CRB ficou no empate por 1 a 1 diante do Ceará. Já o Cuiabá se despede da competição na 14ª colocação, com 47 pontos.

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Por terminar em sexto, o Atlético-GO faz o primeiro jogo como mandante, enquanto o duelo decisivo ocorre no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, mando do Vila Nova. As datas ainda serão divulgadas pela CBF.

Empurrado pela torcida, o Atlético-GO intensificou suas jogadas pelo lado direito, mas foi pelo meio que teve sua primeira chance, em bomba de Netinho da intermediária. O Cuiabá, mesmo cumprindo tabela, não se intimidou e respondeu à altura, com Kauan Cristtyan obrigando por duas vezes boas defesas de Paulo Vitor.

Ansioso, o time goiano foi pecando na hora de concluir as jogadas, com muitas bolas alçadas na área e tomadas de decisões equivocadas no último terço do campo. Na bola parada, quase abriu o placar, mas a falta de Netinho explodiu no travessão. Por sua vez, os cuiabanos viram David Miguel tirar tinta da baliza.

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Na segunda etapa, o panorama se manteve, com um jogo aberto. O Cuiabá estava no ataque e, após cobrança de escanteio, Paulo Vitor repôs a bola rápido, o Atlético-GO armou o contragolpe e Terans, com o gol vazio, abriu o placar, aos 15 minutos. Na sequência, Geovany Soares teve a chance de ampliar, porém, sem goleiro, mandou para fora.

Após o gol, a chuva se tornou protagonista. Deixando o campo encharcado, o duelo caiu de produção, ficando reservado à bolas longas. Mesmo assim, o time goiano seguiu superior, mesmo com essa estratégia e ficou próximo de ampliar com Peixoto. Após o apito final, acompanhou o fim de jogo dos rivais no campo e comemorou com a torcida a vaga no mata-mata.

FICHA TÉCNICA

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ATLÉTICO-GO 1 X 0 CUIABÁ

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon (Warley), Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Netinho (João Pedro) e Matheusinho (Henrique Freitas); Geovany Soares, Gustavo Coutinho (Peixoto) e Gustavo Maia (Terans). Técnico: Roger Silva.

CUIABÁ - Gustavo Busatto; Igor Inocêncio, Vitor Mendes, Luís Soares e Weverson (Eric Melo), Raul, Luiz Otávio (Gui Mansano), Wesley Dias e David Miguel (Pedro Felipetto); Vinícius Peixoto (Eliel) e Kauan Cristtyan (Marcos Júnior). Técnico: Eduardo Barros.

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GOL - David Terans, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Netinho, Gustavo Coutinho, Igor Inocêncio e Weverson.

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

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