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Atlético-GO vence o América-MG e fica dentro do G-6 da Série B do Brasileiro

Escrito por (via Agência Estado)
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Depois de vencer o Goiás no clássico estadual, o Atlético-GO voltou para o estádio Antônio Accioly e conquistou mais uma vitória em Goiânia (GO), desta vez aplicando 2 a 0 para cima do virtual rebaixado América-MG, alcançando seis vitórias nas últimas oito rodadas. Marrony e Adriano Martins marcaram os gols da importante vitória, um em cada tempo.

O duelo da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou ampliando a vantagem do Atlético-GO, que agora soma 52 pontos. Respirando por aparelhos, o América ocupa a parte final da tabela, com 17 pontos, sonhando com uma gigantesca reação, além de uma combinação de resultados. Tudo para não cair à Série C em 2027.

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O Atlético-GO começou o duelo em voltagem muito acima do adversário, e quase abriu o placar com Gustavo Coutinho, logo no primeiro minuto. William até defendeu a cabeçada do atacante, mas não pôde fazer nada quando Geovany Soares cruzou da direita e Marrony apareceu sozinho para completar, novamente em bola aérea, abrindo o placar aos quatro minutos.

Ewerthon tentou ampliar, sem sucesso, enquanto o VAR convocou a árbitra Marianna Nanni Batalha ao vídeo, após toque no braço de Guilherme Lopes dentro da área, mas a decisão foi de que a bola voltasse a rolar, sem infração. William voltou a trabalhar em finalização de Netinho, e depois tirou a pancada de Geovany Soares com os olhos, saindo rente à trave.

Na volta do intervalo, o Atlético mais uma vez levou vantagem em um movimento rápido: aos sete minutos, Netinho cobrou escanteio pelo lado direito e Adriano Martins subiu mais do que a marcação, para cabecear com muito capricho, e ampliar em 2 a 0.

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Para a dupla, a 32ª rodada acontece na quarta-feira (07), às 20h30, quando o América recebe o Fortaleza, na Arena Independência, e o Atlético-GO visita o CRB, no Rei Pelé.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 AMÉRICA-MG

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ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ewerthon, Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Netinho (Cristiano), Peixoto e Marrony (Matheusinho); Gustavo Maia (Bruno José), Gustavo Coutinho (João Pedro) e Geovany Soares (Guilherme Marques). Técnico: Roger Silva.

AMÉRICA-MG - William; Fábio, Rafa Barcelos (Tobias Ostchega), Lucas Sosa e Luidy; Heitor (Júlio César), Barreto e Segovinha (Filipe Dahora); Guilherme Parede (Ricardo Silva), Willian Bigode (Marcelo Maçola) e Paulo Victor. Técnico: Douglas Leite.

GOLS - Marrony, aos 4 minutos do primeiro tempo. Adriano Martins, aos 7 minutos do segundo tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Netinho (Atlético-GO); Guilherme Parede e Lucas Sosa (América-MG).

ÁRBITRO - Marianna Nanni Batalha (SP).

RENDA - R$ 105.955,00.

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PÚBLICO - 6.355 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

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América-MG Atlético-GO Futebol serie b
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